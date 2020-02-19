В Павлодарской области мошенник знакомился с девушками в соцсетях и оформлял на них кредиты

Павлодар. 18 февраля. Kazakhstan Today - Шесть фактов интернет-мошенничеств зарегистрировано за сутки в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Всего по делу проходят восемь потерпевших, сообщает Polisia.kz

Предприимчивый молодой человек знакомился с девушками в социальных сетях и рассказывал им, что ему срочно нужны деньги для лечения больной матери. Девушки, тронутые заботой такого "сыночка", соглашались и отправляли через WhatsApp фото удостоверения личности и номера личных счетов. Получив необходимые документы, молодой человек оформлял на девушек онлайн-кредиты. Сумма варьировалась от 30 до 70 тысяч тенге. В результате пострадали восемь девушек, общий ущерб составил 400 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе области.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали 24-летнего экибастузца. По факту мошенничества проводится следствие, подозреваемый находится под арестом.





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