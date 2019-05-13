В Павлодарской области введен запрет на рыбалку

Павлодар. 12 мая. Kazakhstan Today - На водоемах Прииртышья введен запрет на рыбалку. Такая мера необходима в связи с весенним нерестом рыб, передает Kazakhstan Today.

Вводится запрет с 1 марта по 15 июня включительно на сбор и заготовку цист артемии на водоемах области. На степных и пресных водоемах области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами от административной границы с Российской Федерацией с 10 мая по 20 июня 2019 года включительно, а также на водохранилищах канала имени Каныша Сатпаева - гидроузлы с первого по восьмой - с 20 апреля по 20 мая нельзя ловить судака, а с 1 мая по 30 июня - сазана", - проинформировали в отделе рыбного хозяйства Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пишет pavlodarnews.kz .

Соответствующий приказ подписан и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

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