В Петропавловске мошенница представлялась волонтером и обманывала пенсионерок

Петропавловск. 24 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Петропавловска пресекли действия горожанки, которая обманывала пенсионерок, представляясь волонтером, передает Kazakhstan Today.

В полицию поступило два заявления от жительниц Петропавловска, ставших жертвами мошенницы.

Как рассказала 76-летняя пенсионерка, незваная гостья представилась волонтером и рассказала, что от акимата принесла тысячу тенге в честь празднования Наурыз мейрамы. Для убедительности женщина уверила пенсионерку, что также ее ждет продовольственный пакет, который пообещала принести на следующий день. Злоумышленница дала бабушке пять тысяч тенге, как выяснилось позже, сувенирных, и попросила сдачу. Ничего не подозревавшая пенсионерка вернула ей 4 тысячи тенге. Кроме того, войдя в доверие, гостья также разменяла у хозяйки две тысячи тенге, которые тоже оказались ненастоящими", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Аналогичная ситуация произошла с другой пожилой горожанкой. Полицейские оперативно подключились к поискам мошенницы, и в течение суток оперативники установили и задержали 39-летнюю подозреваемую. Ранее она привлекалась к ответственности за аналогичные преступления. По фактам мошенничества и мелкого хищения проводятся досудебные расследования.

В отношении задержанной избрана мера пресечения "обязательство о явке".

Просим граждан быть более бдительными, предупредить всех своих близких родственников преклонного возраста о возможных мошеннических действиях. Не исключаем, что мошенники могут воспользоваться ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и придумывать разные истории, чтобы поживиться на доверчивых гражданах", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Петр Климов.

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