В программном обеспечении "Казахтелекома" произошел сбой

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в первой половине дня произошел сбой в работе программного обеспечения платформы, обеспечивающей функционирование услуг телефонии, сообщает пресс-служба "Казахтелекома".
Подчеркивается, что в настоящее время специалисты компании предпринимают все возможные усилия для оперативного устранения технического сбоя и восстановления сервисов телефонии по Казахстану.
Компания приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, в январе 2022 года в Алматы сотрудники компании АО "Казахтелеком" отказались выходить на работу, они требовали повышения зарплаты.
Летом прошлого года казахстанцы пожаловались на очередной сбой в работе интернета.
В АО "Казахтелеком" объяснили, что причиной сбоя работы интернета стали работы на техузлах в столице и Актобе.
По информации пресс-службы "Казахтелекома", сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного интернета был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети компании.