В РК разработают закон о сохранении пород собак тазы и тобет

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В ходе совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет стало известно, что в Казахстане разработают отдельный закон по вопросам сохранения и восстановления данных пород, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба управления делами президента РК, по итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак, совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.
Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в Международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет" - подчеркнул управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев.
Также МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.
Напомним, в конце августа президент поручил сохранить исконно казахские породы собак тазы и тобет.