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В селе Жамбылской области дети забили котенка камнями
Полицейские провели с родителями и детьми разъяснительную беседу
Тараз. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области установила детей, которые насмерть забили котенка камнями в селе Отар.
Информация о зверском поступке детей была опубликована на странице сообщества animal_welfare_almaty в Instagram.
По словам автора, инцидент произошел 24 июня в селе Отар.
Котенок мучительно умирал несколько часов. Написано заявление в полицию. Ответа никакого, действий никаких не предпринято. Как правило, полиция ничего не делает без общественного резонанса при подобных нарушениях. Прошу неравнодушных привлечь внимание полиции. Надо привлечь к закону о жестоком обращении с животными виновных в смерти маленького беззащитного существа, которое никому не принесло никаких страданий/проблем, а просто стало игрушкой в руках жестоких "детей", которых так воспитали их родители. Очень тревожно становится за нашу страну в будущем, если подрастают такие живодеры", - написал автор поста.
Полиция Жамбылской области отыскала родителей и провела с детьми разъяснительную беседу.
Сотрудниками отдела полиции Кордайского района установлены дети, указанные на видеозаписи. Родители несовершеннолетнего, причастного к данному правонарушению, привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего)", - приводит сообщение полиции портал Tengrinews.kz.
Ранее Казнет шокировали кадры с разрубленными на куски телами кошек и мертвыми собаками в отлове Шымкента. Полицейские завели дело по статье "Жестокое обращение с животными". Если вину ответственных докажут, то их ждет штраф - около трех с половиной миллионов тенге.
В конце мая житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб. Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.