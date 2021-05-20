В Северном Казахстане выявили недостачу закупленных для школьников ноутбуков на 28 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В районном отделе образования Северо-Казахстанской области выявили недостачу ноутбуков на 28 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области провел на шести объектах аудит финансовой отчетности за 2020 год и выявил нарушения на общую сумму 80 268,7 млн тенге.

Из них финансовые нарушения - 39 119,6 млн тенге, процедурные нарушения - 41 149,1 млн тенге. При этом на четырех объектах бухгалтерский учет и финансовая отчетность в целом соответствует требованиям законодательства, а на двух ведется со значительными нарушениями. Кроме того, в отделе образования акимата Айыртауского района выявлена недостача ноутбуков в количестве 177 штук на общую сумму 28 млн тенге. Ноутбуки были приобретены за счет средств республиканского бюджета для использования школьниками района на дистанционном обучении", - сообщили в пресс-службе комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Отмечается, что причиной недостачи является слабый контроль за сохранностью и правильным использованием основных средств. Материалы аудита переданы в правоохранительные органы.

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