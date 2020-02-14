В школах столицы отменены занятия для учащихся второй смены

Как сообщили в столичном управлении образования, 13 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане и шести областях РК объявили штормовое предупреждение.
По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 13 февраля временами ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.
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