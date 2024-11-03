02.11.2024, 19:45 31056
В Шымкенте и ЗКО получателям АСП намерены предоставлять ваучеры на товарный газ
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан разработало проект приказа "О запуске пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи".
Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи", реализованного в информационно-аналитической системе Smart Data Ukimet в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городе Шымкенте и Западно-Казахстанской области на период с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года", - сообщается в документе.
Как подчеркнули в Министерстве энергетики, проект направлен на более широкий охват и автоматизацию предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.
Согласно алгоритму "Социального кошелька" граждане, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414, получат SMS-уведомление о необходимости установления приложения eGov-mobile, в котором будет отражен сервис "Социальный кошелек". В данном сервисе вышеуказанные граждане смогут активировать ваучер на товарный газ на лицевой счет абонента АО "QazaqGaz Aimaq", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что сумма ваучера будет определяться исходя из объема потребления газа за месяц.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане.
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03.11.2024, 11:29 4031
Полиция Алматы предупредила о мошенниках
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года от действий мошенников пострадали более 1500 жителей Алматы, ущерб составил более 1 миллиарда тенге. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, киберпреступления в основном совершаются из стран СНГ. Злоумышленники могут позвонить жертве, представиться сотрудниками банков, госорганов и других организаций. Также мошенники стали использовать в своих махинациях сервисы электронного правительства.
Сначала находят ИИН и личный номер телефона потенциального потерпевшего, затем заходят на электронный портал eGov и подают заявление на электронные услуги от имени потерпевшего гражданина. Потерпевшему в это время приходит SMS-код с номера 1414. Так как это номер единого контакт-центра, многие попадаются в ловушку киберпреступников", - рассказала Салтанат Азирбек.
По ее словам, мошенники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банка, запрашивают пароли, просят продиктовать SMS-коды. Обманным путем киберпреступники получают персональные данные и завладевают средствами потерпевших, оформляют на них кредиты.
В связи с этим полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность: не передавать личные данные, не сообщать коды из SMS, не вступать в разговоры с сомнительными лицами", - отметила Салтанат Азирбек.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о возможности добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов с помощью услуги "Стоп кредит".
Услуга доступна на главной странице мобильного приложения eGov mobile и на веб-портале электронного правительства. Подключение возможно через ЭЦП или с использованием логина и пароля. Для этого на главной странице сайта нужно перейти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов". Услуга активируется на неограниченный срок и может быть отключена по запросу гражданина", - отметили в ведомстве.
В министерстве также напомнили о важности соблюдения мер кибербезопасности:
- использовать сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта;
- регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах;
- не открывать подозрительные ссылки и сообщения;
- использовать антивирусные программы для защиты устройств;
- не вводить личные данные на сомнительных сайтах и в приложениях;
- включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов;
- проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях;
- не передавать сообщения, направленные от 1414 с кодами третьим лицам;
- не сообщать данные о банковских реквизитах третьим лицам.
Ранее сообщалось, что каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
02.11.2024, 20:45 30596
Соцсети имеют важную функцию коммуницирования - глава правительства ответил на предложение об ограничении TikTok в Казахстане
По его словам, в социальных сетях имеется значительный объем познавательного и развивающего контента
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов сената парламента о введении ограничений для пользователей сети TikTok в стране.
Платформа TikTok имеет рейтинг 12+, что позволяет родителям предотвращать загрузку приложения детьми до 13 лет с помощью инструментов родительского контроля. В отношении подростков, достигших возраста 13 лет, платформа также предлагает собственные инструменты родительского контроля. С помощью семейных настроек родитель может связать свой аккаунт c аккаунтом подростка для контроля настроек. Правительство в свою очередь сосредоточено на минимизации негативного влияния социальных сетей на формирование мировоззрения, духовного и нравственного воспитания казахстанских детей. Однако имеется понимание, что проблемы с воспитанием современной молодежи не заключаются лишь во вредном воздействии социальных сетей. Социальные сети имеют важную социальную функцию коммуницирования между пользователями, обществом и государством", - заявил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.
По его словам, в социальных сетях имеется значительный объем познавательного и развивающего контента.
В частности, Министерствами просвещения, культуры и информации в партнерстве с администрацией TikTok реализуется ряд успешных образовательных проектов. В целом онлайн-платформы соблюдают требования законов", - подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, отметил глава правительства, онлайн-платформы руководствуются правилами по обеспечению защиты информационной безопасности, которые совершенствуются для снижения, минимизации и смягчения потенциальных рисков и предотвращения угроз.
В целях защиты пользователей младшего возраста от вредоносного контента платформой разработана форма регистрации, где требуется указать полную дату рождения, так как TikTok не предназначен для пользователей младше 13 лет", - сообщил Олжас Бектенов.
Также, подчеркнул он, команды модераторов отсматривают локальный спорный контент и удаляют его, если он несет угрозу для пользователей.
Платформа постоянно тренирует указанную команду модераторов. Согласно официальной позиции TikTok, безопасность местного сообщества является абсолютным приоритетом данной платформы. TikTok стал первой крупной платформой, которая публично раскрывает количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы не достигли возраста 13 лет. С января по август 2024 года в Казахстане удалено 1239635 аккаунтов, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за весь прошлый год их число составило 1842467 аккаунтов", - добавил премьер-министр.
Напомним, в начале октября сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил ввести ограничения для пользователей сети TikTok в Казахстане
Он отметил, что некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В связи с этим Кыргызстан запретил эту платформу и предпринял шаги по защите психики детей.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?"
55% участников опроса ответили: "Усилить контроль и жесткий мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, мобильных приложений для смартфонов и игр"; 30% выбрали ответ: "Необходимо составить и распространить инструкцию для родителей по цифровой грамотности и как уберечь детей от воздействия негативного контента в интернете"; 12% - "Ничего не делать, дети сами разберутся" и 3% - "Мне все равно".
02.11.2024, 09:10 45201
Строящийся ЖК сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Строящийся жилой комплекс Monblanc сносят в микрорайоне Ерменсай города Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат (...) с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что ЖК признан незаконным по решению суда.
В ходе внеплановой проверки объекта было установлено, что ТОО "MGM Development" начато строительство данного жилого комплекса за отсутствием АПЗ, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, госэкспертизы, авторского и технического надзоров", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
01.11.2024, 20:37 62556
В ВКО ввели ограничение движения транспорта до конца зимы
Ограничение введено на двух трассах
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Усть-Каменогорск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября с 19.00 в Восточно-Казахстанской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период введено ограничение на движение для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также для пассажирского автотранспорта, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Движение ограничено на следующих участках:
автодорога Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, участок км 46-66 (до окончания зимнего периода);
автодорога Усть-Каменогорск - Риддер - граница Российской Федерации, участок км 94-104 (в ночное время с 20:00 до 06:00 до окончания зимнего периода).
Ограничение введено для повышения безопасности движения и снижения риска ДТП в сложных зимних условиях.
01.11.2024, 15:12 71351
В Астане пройдет международная конференция "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии"
Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября 2024 года фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова проводит международную конференцию "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии" в Астане, сообщили в пресс-службе фонда.
В мероприятии примут участие представители государственных структур, ведущих аналитических и общественных центров и организаций из России, Казахстана, Беларуси, Сербии и Таджикистана.
Эксперты и политологи поделятся новыми подходами к вопросам сотрудничества и развития. Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции.
Открытие состоится 2 ноября в 10.00, Radisson Hotel Astana.
В программе конференции три тематические секции:
- Парадигмы многополярности в Центральной Евразии;
- Стратегические вызовы и возможности: интересы государств Центральной Евразии;
- Экономическая интеграция и устойчивое развитие в условиях глобализации.
01.11.2024, 14:46 70971
Представляются официальными лицами и просят сообщить код SMS - казахстанцев предупредили о схемах телефонных мошенников
Сотрудники банков и официальных служб никогда запрашивают коды доступа и не требуют срочных переводов денег
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Павлодар. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, чтобы завладеть данными и денежными средствами граждан. Мошенники используют несколько схем, создавая у потенциальных жертв иллюзию доверия и необходимости срочных действий, рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Одна из наиболее распространенных схем включает звонки от якобы курьеров почтовой службы, врачей, занимающихся постановкой в очередь на флюорографию, или сотрудников энергетических компаний. Мошенники могут также представляться любыми другими официальными лицами или работниками организаций, чтобы вызвать у человека чувство срочности и заставить его действовать. На втором этапе злоумышленники просят продиктовать код из SMS, поступивший с номера, якобы для подтверждения предоставления услуги",- проинформировал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.
Следующим шагом жертва получает звонок от "сотрудников службы безопасности банка", которые сообщают, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы защитить свои средства, мошенники предлагают человеку "безопасный" способ - оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате жертва оказывается втянута в процесс оформления кредита и перевода средств на неизвестные счета злоумышленников.
Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность: не передавать личные данные, не сообщать коды из SMS, не вступать в разговоры с сомнительными лицами и при любом подозрении немедленно обращаться в свой банк и правоохранительные органы.
Будьте осторожны и помните, что настоящие сотрудники банков и официальных служб никогда не будут запрашивать у вас коды доступа или требовать срочных переводов денег", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия.
01.11.2024, 14:00 74616
СМИ: На Байконуре задержали двух иностранцев Дополнено
Граждане Германии и Франции пытались сфотографировать ракету-носитель
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Байконур. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двое граждан Франции и Германии задержаны возле космодрома Байконур после попытки сфотографировать ракету-носитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель", - сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения этой информации пока нет, добавляет издание.
Агентство РБК уточняет, что иностранцы пытались сфотографировать ракету-носитель "Энергия", которая создавалась как составная часть многоразовой космической системы "Энергия - Буран". Ракета-носитель предназначена для доставки на орбиты в околоземное космическое пространство крупногабаритных грузов массой до 100 тонн.
Дополнено 01.11.2024, 16.30
Сотрудниками департамента МВД РФ на комплексе Байконур задержаны гражданин Франции и гражданин Германии за самовольную прогулку по территории космодрома Байконур", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Кызылординской области.
В ходе проверки установлено, что иностранные туристы прибыли в Казахстан с целью путешествия и направились осмотреть ракету "Энергия".
На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.
Ранее в июне этого года два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур. Один из них скончался от обезвоживания.
31.10.2024, 18:36 93196
В Алматы зафиксируют цены на куриные яйца
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы зафиксируют цены на куриные яйца первой категории, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой ТОО "Компания" "Сары-Булак". В рамках договора будут стабилизированы цены на куриные яйца первой категории в количестве 2,4 млн штук ежемесячно. Период стабилизации - 36 месяцев. Продукция ТОО "Компания" "Сары-Булак" будет реализована через торговые сети города, а также магазины у дома", - проинформировали в пресс-службе.
По информации акимата, отпускная цена на яйцо первой категории составит 51 тенге.
Цена с учетом торговой надбавки ретейлера в торговых объектах города не превысит 58 тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, производство яиц в Казахстане сократилось на 10%.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?