В Шымкенте расследуют конфликт между представителями СМИ и эвакуированными жителями Арыси

Шымкент. 26 июня. Kazakhstan Today - Полиция Шымкента проводит расследование конфликта между представителями СМИ и эвакуированными жителями Арыси, передает Kazakhstan Today.

По факту конфликта, возникшего между представителями СМИ и эвакуированными жителями города Арыси Туркестанской области в эвакуационном пункте, который находился в центральной мечети "Акмечеть" Шымкента, проводится досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК", - сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения об избиении журналистов одного из казахстанских изданий.

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