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В Шымкенте разыскали пропавшую горожанку

09.01.2020, 12:21 10234
Шымкент. 9 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте разыскали пропавшую горожанку, передает Kazakhstan Today.
 
3 января 2020 года в дежурную часть Аль-Фарабийского РУП департамента полиции Шымкента обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что 27 декабря 2019 года его 27-летняя супруга вышла из дома и не вернулась, сообщили в пресс-службе ДП.
 
7 января текущего года в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли женщину и вернули ее домой. Жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.
 
В пресс-службе добавили, что супруг женщины поблагодарил полицейских за большую, кропотливую, ответственную работу и пожелал успехов на службе.
 
Напомним, в ноябре в Алматы нашлась пропавшая без вести девушка 1997 года рождения. Она вышла на связь со своими родственниками и сообщила свой новый адрес проживания, который ранее не говорила им по личным причинам.

 

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