В современных условиях это излишняя нагрузка - эксперт о смене телефонного кода

АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - Президент ОЮЛ "Интернет-ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров высказался о смене международного телефонного кода в Казахстане с +7 на +997, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Переход на свой собственный страновой код был массовым во времена развала Советского Союза как главный признак своей независимости в начале 90-х годов. В то время каждой молодой стране требовалась своя идентичность, чтобы показать всему миру независимость, свой страновой код, нет улицы Ленина, свои названия улиц, свои названия городов. Для того времени это было очень характерно и в общей суете прошло незамеченным. Мы же продолжали жить в этом страновом коде +7, поскольку он был закреплен за странами бывшего Советского Союза и не испытывали никаких больших проблем. Быстро договорились с Россией, разделили префиксы городов и так далее. Помните, у нас раньше код был 327, а теперь все наши коды начинаются на 7. Семерки нам вполне достаточно даже с учетом появления мобильных операторов, страна небольшая с точки зрения количества городов и населения", - отметил Шавкат Сабиров.

По его словам, пандемия подорвала экономику всех стран мира и сейчас бизнес испытывает огромное количество сложностей, выросли цены на самые необходимые товары и продукты питания.

Нагружать население и бизнес, пусть и до 2025 года, еще одной проблемой с новым телефонным кодом совсем не было никакой необходимости. У меня реально более 6000 телефонных номеров, но, я лично могу сделать замену автоматически +7 на +997. А людям, у которых 200-300-1000 телефонных номеров это будет большой проблемой, так как стоит восьмерка. Всем придется переписывать ручками, причем не важно будет с 2025 года префикс работать или нет, но восьмерка точно работать не будет. Восьмерку все равно придется удалять. Такие масштабные страновые работы можно отложить на то время, когда мы выйдем из пандемии, когда экономика и народ хотя бы вернутся к допандемийному периоду", - добавил эксперт.

Он считает, что переход на новый код - это дополнительный труд, затраты, хлопоты, проблемы для людей, для всей страны.

Подчеркну еще раз: в современных условиях это излишняя нагрузка. Сама по себе идея перехода на страновой код может быть прошла незаметно в обычный период нашей жизни, но, когда весь мир находится в сложной экономической ситуации, это не к месту, от слова совсем", - заключил он.

21 сентября стало известно, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует переход на собственный национальный международный телефонный код. Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи. По планам МЦРИАП, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

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