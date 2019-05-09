В США с молодой казахстанки сняли обвинение в мошенничестве с недвижимостью

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В США с казахстанки, подозреваемой в мошенничестве, сняли обвинения, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

На суде адвокат Махаббат Абдуалиевой усомнился в показаниях свидетелей. Прокурору Бруклина ничего не оставалось, как прекратить уголовное преследование.

В январе американские полицейские заподозрили 24-летнюю казахстанку в мошенничестве . Якобы девушка выдавала себя за агента по недвижимости, брала с клиентов деньги и исчезала. Прокурор насчитал три эпизода и выдвинул по ним 30 обвинений. Но адвокату удалось доказать, что Абдуалиева после несостоявшихся сделок вернула всё до последнего цента. К тому же девушка давала каждому клиенту расписку со своими данными.

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