В субботу на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода с осадками

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, осадки, на юго-востоке местами сильный дождь, информирует "Казгидромет".

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед. В Северо-Казахстанской области ветер усилится до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду, в отдельных районах ожидается гололёд, передаёт Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер до 15-22 метров в секунду. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.

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