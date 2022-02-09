В Талдыкоргане реализатора газа могут оштрафовать на 1,2 млн тенге за превышение цен

ТАЛДЫКОРГАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Алматинской области провел внеплановую проверку в отношении субъекта общественно значимого рынка ТОО "Тавиди". Поводом стали обращение жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки установлено, что ТОО "Тавиди" за ноябрь и декабрь месяца 2021 года выставлял потребителям Талдыкоргана счета оплаты на услуги розничной реализации сжиженного газа через газгольдеры по сумме 650 тенге за кубометр, тогда как антимонопольный департамент установил цену в размере 450 тенге за кубометр", - сообщили в департменте.
По результатам проверки в отношении ТОО "Тавиди" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 167 (Несоблюдение субъектом общественно значимого рынка порядка ценообразования). Недобросовестного реализатора газа могут оштрафовать на сумму 1 225 200 тенге.
Поставщику предписано вернуть доход, полученный в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее 30 календарных дней со дня получения предписания. Либо снизить предельные цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках в случае невозможности установления полного перечня потребителей", - заявили в ведомстве.