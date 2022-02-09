В Талдыкоргане реализатора газа могут оштрафовать на 1,2 млн тенге за превышение цен

ПАВЛОДАР. 8 ФЕВРАЛЯ - В частном детском саду Павлодара Zerek Bala ребенка без одежды и обуви более 40 минут держали запертым в прохладном помещении. Родители узнали об этом благодаря камерам наблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео и жалоба мамы девочки на действия воспитателя младшей группы "Балдырган" появилось в социальной сети. В детсаду имел место факт отравления воспитанников, и чтобы узнать, как это произошло, просматривались камеры видеонаблюдения в группе. Оказалось, что нарушений было много, пишет Pavlodarnews.kz

На размещенном в Instagram видео женщина в белой косынке ставит голую и босую девочку на пол и, взяв за руку, ведет в другое помещение, предположительно, раздевалку.

На другом видео нянечка ест, дверь в комнату, куда завели раздетую девочку, закрыта. Всё это время в игровой находятся несколько детей и воспитатель.

3 февраля мою дочь в возрасте 1 год 10 месяцев закрыли голую в прохладной комнате на 42 минуты, после сами пошли кушать. Учредитель садика и заведующая не могли объяснить поведение воспитателя и нянечки, почему они так сделали, сказав, что она беременна. Ещё нянечка до этого мою дочь дерганула с кровати за одну руку… Ни воспитатель, ни нянечка так и не ответили на мой вопрос", - пишет родительница ребенка.

Женщина обратилась с жалобой в отдел образования Павлодара, где пояснили, что детский сад Zerek Bala - частный, учредителя известили по данному факту.

Аналогичная жалоба находится в городской прокуратуре. Идут разбирательства. Вопрос на контроле. По итогам проверки будем принимать меры", - уточнили в отделе образования.

Детский сад находится в доверительном управлении ТОО "Заман Альянс". По словам заместителя директора организации Каната Каймулдина, воспитателя уволили по отрицательным мотивам, беременной нянечке объявили строгий выговор.

Насколько я знаю, мама ребенка обратилась в прокуратуру с заявлением на воспитателя и нянечку", - уточнил Канат Каймулдин.