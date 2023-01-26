В текущем году программой ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей - глава МКС

В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - На коллегии Министерства культуры и спорта глава ведомства Асхат Оралов сообщил, что в 2023 году в рамках программы ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей и подростков.





Асхат Оралов отметил, что будет уделено большое внимание участию детей в занятиях спортом и физической культурой. В связи с этим работы по государственному спортивному и творческому заказу будут продолжены.





В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков", - сказал министр.





По информации ведомства, в 2022 году более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тысяч спортивных секций и творческих кружков.





Напомним, по программе ArtSport в Алматы похищено 2,5 млрд тенге.





Ранее Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.





В июле прошлого года Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму. Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.





Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души". В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.