В Темиртау наградили первостроителей столицы

Караганда. 6 июля. Kazakhstan Today - В канун Дня столицы в Темиртау, во Дворце культуры металлургов, состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие первостроители столицы и соратники Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Благодарственными письмами акима области были награждены первостроители столицы Владимир Вашкевич, Юрий Дунаев, Виктор Попов, Серик Коканбаев, Владимир Корж, Владимир Госман, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Собравшихся поздравил аким Темиртау Галым Ашимов. Как отметили гости праздника, многие значимые сооружения на берегах Ишима были возведены благодаря исследованиям и инженерным изысканиям Виктора Никитовича Попова и его коллег. Это резиденция президента Акорда, гостиница "Интерконтиненталь", Дворец мира и согласия, Евразийский университет имени Л. Н. Гумилёва, Байтерек, жилой комплекс "Триумф Астаны" и многие другие.

"Для возведения столицы был подготовлен генеральный план. И мы, карагандинцы, первыми приняли участие в инженерных изысканиях для разработки этого генплана. Запомнилось, что условия были очень сложными. Когда мы выполняли инженерные изыскания, то пришли к выводу, что главное - защитить столицу от паводков. Эту защиту предусмотрели в генеральном плане. И задача была выполнена очень профессионально и качественно", - рассказал генеральный директор ТОО "Караганда ГИИЗиК", первостроитель столицы Виктор Попов.

"Возрождение столицы началось со строительства в Астане жилого комплекса в новом девятом микрорайоне. В нём каждой области было поручено построить несколько домов. От Карагандинской области работы выполнял "Трест Карагандажилстрой". Всё было построено в рекордные сроки и качественно. Мы тогда возвели дом площадью 4500 квадратных метров. День столицы для меня очень дорог, поскольку я непосредственно участвовал в её строительстве", - рассказал главный инженер предприятия "Карагандажилстрой" Владимир Госман.

Также соратники Елбасы поздравили всех с праздником и поделились своими воспоминаниями.

"Строительство нашей новой столицы было замечательным делом. Зная Первого Президента, я заранее была убеждена, что она будет лучшей. Желаем ему крепкого здоровья, а нашей молодей столице процветания", - подчеркнула соратница Елбасы Нина Вахитова.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Для гостей выступили артисты из Караганды, Темиртау и Нур-Султана.

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