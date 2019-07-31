В Туркестанской области глава отдела ветеринарии оштрафован на 6 млн тенге за взяточничество

Туркестан. 30 июля. Kazakhstan Today - Руководитель ГУ "Отдел ветеринарии Ордабасинского района" Туркестанской области за взяточничество приговорен к штрафу в размере 6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Оспанов получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ по профилактике эпизоотических заболеваний животных и перечисление денежных средств за выполненные работы. Приговором Ордабасинского районного суда он приговорен к штрафу в размере 6 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Осужденный должен оплатить штраф в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу, в противном случае наказание будет заменено на лишение свободы.

В ведомстве также отметили, что осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.





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