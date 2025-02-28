27.02.2025, 10:40 196636
В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии избитого мальчика
Ребенку оказана медицинская и психологическая помощь
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Семей. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии мальчика, избитого группой подростков.
Своевременно оказана медицинская, психологическая помощь ребенку. Проведено обследование. Диагноз: ЗЧМТ. Гематома волосистой части головы, затылочной области. Множественные подкожные гематомы нижних конечностей. Состояние ребенка относительно удовлетворительное за счет психоэмоционального состояния и диагноза", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что ребенку проведены необходимые диагностические обследования. Причин для угрозы жизни в заключениях обследования нет. Оказана полная врачебно-психологическая помощь по месту прикрепления пациента.
На данный момент мальчик находится на динамическом наблюдении у педиатра, травматолога и невролога.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав.
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28.02.2025, 15:05 22501
Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Семей. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК к казахстанцам обратились с призывом перестать пересылать в социальных сетях и мессенджерах видео, на котором подростки избили несовершеннолетнего.
В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором подростки в Семее совершают насилие над несовершеннолетним. В связи с этим казахстанцев призывают прекратить его дальнейшее распространение.
В комитете отметили, что особую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего, а это лишь усиливает травму ребенка.
В ведомстве подчеркнули, что виновные в насилии над ребенком привлечены к ответственности. На месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка.
СМИ и общественность призвали воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Стоит отметить, что в Минпросвете не уточнили, как планируют бороться с ростом и распространением криминала в детской подростковой среде школьного возраста. При этом в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.02.2025, 16:17 170591
В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение
На строительство объекта отсутствовали разрешительные документы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы по решению суда начат снос объекта по 3-й улице, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Как пояснили в ведомстве, на строительство отсутствует пакет разрешительных документов, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.
В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд", - рассказали в управлении.
7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат 27 февраля с участием департамента юстиции города.
В управлении подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 67 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
27.02.2025, 14:44 178116
Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году Kaspi.kz вновь поддержит музыкальный проект OYU, включая съемку документальных фильмов о талантливых казахстанских музыкантах.
Музыкальный проект OYU Live, основанный известным режиссером и продюсером Айсултаном Сеитовым в 2021 году, уже несколько лет открывает новые имена в казахстанской музыке. Цель проекта - дать пространство для поддержки и развития талантливых музыкантов со всей страны. Исполнителям бесплатно делают профессиональную запись выступления и размещают на YouTube-канале OYU Live. В проекте участвуют как звезды, так и начинающие артисты, что помогает им находить своих слушателей и знакомиться с ключевыми игроками индустрии - продюсерами, режиссерами и музыкантами.
Кроме того, в Алматы и Астане ежегодно проходят фестивали современной казахстанской музыки OYU Fest, собирая более 10 000 зрителей.
В 2024 году Kaspi.kz стал генеральным партнером OYU, что позволило проекту выйти на новый уровень. В 2025 году компания продолжит сотрудничество, поддерживая инициативы, направленные на развитие казахстанской музыкальной сцены.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В прошлом году мы с удовольствием поддержали OYU Fest и выступили генеральным партнером этого замечательного музыкального фестиваля и съемок сезона OYU Live. В этом году мы продолжим наше сотрудничество и дружбу. Это классный проект, который объединяет казахстанцев вокруг современной казахстанской музыки. Главное - дать дорогу молодым талантливым исполнителям. У нас сложилось отличное партнерство наших команд, которые хотят сделать мир вокруг лучше и прекраснее".
Айсултан Сеитов, основатель OYU:
В этом году нам исполняется 5 лет, и я рад поделиться с вами нашей общей победой - канал преодолел отметку 100 000 подписчиков. Эта серебряная кнопка - не просто награда, а символ того, что вместе с вами мы создаем пространство для казахской музыки. Каждый из вас - часть этой истории, и без вас OYU просто не существовал бы. Спасибо за вашу любовь, поддержку и веру в нас! А еще у нас отличные новости: мы продлеваем сотрудничество с Kaspi.kz и уже готовим множество новых проектов. Нам не терпится показать, что впереди! Следите за обновлениями - будет интересно. До скорой встречи на OYU Fest!".
В 2025 году впервые пройдет конкурс для молодых исполнителей, победители которого попадут в восьмой сезон OYU Live. Фестивали в Алматы и Астане вновь соберут тысячи поклонников казахской музыки. А по итогам всех этих событий выйдут новые документальные фильмы о самых ярких именах на большой сцене.
27.02.2025, 11:11 196951
Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы отдохнут на 8 Марта 3 дня: 8, 9 и 10 марта.
Поскольку Международный женский день выпадает на субботу, у казахстанцев будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
В целом март богат на выходные и праздники. С 21 по 23 марта в Казахстане также будут отмечать Наурыз, который в этом году выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, поэтому у казахстанцев будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году.
26.02.2025, 19:15 250626
Избиение подростка в Семее: уволен директор школы
В отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры
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Семей. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее уволили директора школы № 9, в которой дети избили ученика младших классов, сообщает пресс-служба управления образования Абайской области.
В связи с произошедшим в отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежащее организованное воспитательную работу", - говорится в сообщении.
Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы № 15 Семея и директор специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговор. Директор школы № 9 освобожден от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав.
26.02.2025, 16:25 261386
Это не отлов - в акимате Алматы рассказали о ветеринарной скорой помощи для бездомных животных
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы была запущена скорая ветеринарная помощь для бездомных животных. Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров в интервью подробно рассказал о том, как работает новый механизм оказания помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Чтобы горожане могли быстрее привыкнуть к новой услуге, в рамках пилотного проекта они могут звонить по единому номеру 109.
В акимате отметили, что новость о создании ветеринарной скорой помощи вызвала широкий общественный резонанс: часть горожан поддержала инициативу, однако некоторые ошибочно предположили, что вместо помощи будет проводиться отлов.
По словам Ерлана Омарова, скорая ветеринарная помощь предназначена для оперативного реагирования на случаи, когда бездомные животные нуждаются в медицинской помощи.
На сегодняшний день в нашей службе ветеринарной скорой помощи работают две бригады, в состав которых входят два водителя, два врача-ветеринара и два фельдшера. Кроме того, в пункте временного содержания животных задействованы четыре фельдшера, которые занимаются приемом животных, поступающих по линии ветеринарной скорой помощи. Они проводят первичный осмотр, выполняют необходимые медицинские процедуры и обеспечивают дальнейший уход за животными", - поделился замглавы управления.
Вызвать ветеринарную скорую помощь можно по номерам: 8 708 595 64 04, 338-27-59 или единому номеру 109. Номер 109 используется временно, чтобы горожане могли быстрее адаптироваться к новой услуге и оперативно обращаться за помощью животным, оказавшимся в сложной ситуации.
Помимо этого, вся информация о работе ветеринарной скорой помощи будет регулярно публиковаться в Instagram, а также на отдельной странице, которую мы сейчас разрабатываем. Там будут размещаться отчеты о спасенных и выхоженных животных, а также данные о собаках, которые готовы к передаче в новые семьи. Например, мы будем публиковать информацию о менее агрессивных собаках, которые уже адаптированы и могут быть переданы под опеку", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что ветеринарная скорая помощь в первую очередь ориентирована на спасение и наблюдение за теми собаками, которые были выпущены в рамках программы, когда отловленное животное стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. Данные животные имеют зеленые бирки.
Несмотря на то что за некоторыми из них следили волонтеры и кураторы, случаи, когда таких собак сбивают, избивают или они оказываются в беде, к сожалению, не редкость. Наша служба будет уделять особое внимание таким животным. В рамках этой работы мы будем проводить ревакцинацию этих собак от бешенства и чумки, осуществлять регулярные осмотры и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь. При потребности будем транспортировать животных в пункт временного содержания или в ветеринарные клиники для оказания более серьезной помощи", - заверил госслужащий.
Омаров рассказал, что на сегодняшний день программа работает в рамках существующего бюджета. Все расходы на ее реализацию и деятельность бригад включены в бюджет городской ветеринарной службы.
Хочу особо подчеркнуть, что скорая ветеринарная помощь не является структурой, занимающейся отловом. Это исключительно структура ветеринарии, которая занимается лечебно-профилактическими мероприятиями, и в ее рамках работают только ветеринарные врачи и фельдшеры. Отлов животных не входит в ее обязанности", - добавил спикер.
Отметим, что случаи жестокого обращения с животными, в том числе службами ветстанций, не редкость в Казахстане. Число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
В декабре прошлого года пес по кличке Пшон был застрелен ветеринарным врачом местной ветстанции. Во время паводков питомец помогал в берегоукрепительных работах. В Косшы служба отлова устроила массовый отстрел собак перед школой. В Атырауской области двух живодеров, которые заживо сожгли собаку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
26.02.2025, 15:18 265351
Минюст ликвидирует фонд Перизат Кайрат
Ведомство подало иску в суд о признании недействительной государственной регистрации фонда и его принудительной ликвидации
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Казахстана 14 февраля подало иск в суд о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения, созданного Перизат Кайрат, Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.
Как пояснили в Минюсте, основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства по финансовому мониторингу РК об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства. Данные нарушения носят неустранимый характер, то есть являются основанием для ликвидации юридического лица по решению суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
26.02.2025, 12:43 218381
Порог повышения НДС: министра экономики уличили в неправде
Фото: Казправда
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министра национальной экономики Серика Жумангарина уличили в недостоверной информации, касающейся порога повышения НДС в других странах.
В газете "Казахстанская правда" опубликовано интервью с вице-премьером - министром национальной экономики Сериком Жумангариным о новых поправках в налоговой реформе. В интервью вице-премьер-министр нацэкономики заявил, что с упрощением налоговой системы и повышением ее прозрачности возможности для коррупции будут сокращаться, и бизнес получит возможность работать в более честных и понятных условиях. Предлагается снизить порог постановки на учет до 15 миллионов тенге. В таком случае 80% предпринимателей с доходом до 15 миллионов тенге подпадают под категорию микро- и малого бизнеса. Для сравнения: В России этот порог составляет 10 миллионов тенге, в Узбекистане - 30 миллионов, в Кыргызстане - также около 30 миллионов", - напоминает Exclusive.kz.
Однако редакция издания выяснила, что утверждение Жумангарина о порогах применения НДС в соседних странах фактически является неправдой.
Согласно информации на сайте ФНС РФ, в России освобождение от уплаты НДС действительно действует до наступления оборота 2 млн руб, или примерно 11,5 млн тенге по текущему курсу, однако это значение учитывается не за год, как в Казахстане, а за 3 предшествующих последовательных календарных месяца. А при постановке бизнеса на УСН НДС не применяется вплоть до наступления годового оборота 60 млн руб, то есть 348 млн тенге", - пишет издание.
В Узбекистане, согласно Налоговому кодексу, НДС начинает уплачиваться при наступлении оборота 1 млрд сум.
Это не 30 млн тенге, как заявил Серик Жумангарин, а 38,7 млн. Списать разницу на условное округление нельзя, поскольку курс обмена валюты никогда не опускался до такой низкой планки", - подчеркнули авторы материала.
Наконец, в Кыргызстане, по информации на сайте государственной налоговой службы при Министерстве финансов, упрощенная система налогообложения без уплаты НДС действует до наступления порога 8 млн сом, это 45,7 млн тенге по текущему курсу, что совсем никак не соотносится с заявлением министра о якобы "30 млн", сообщает издание.
Напомним, в правительстве предлагают повысить ставку НДС, а взамен - снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах. Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
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