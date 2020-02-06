В ВКО на горных участках железной дороги проведут спуск лавин

Усть-Каменогорск. 5 февраля. Kazakhstan Today - На горных участках железной дороги Восточно-Казахстанской области будет проведен принудительный спуск лавин, передает Kazakhstan Today.

Работы пройдут на перегоне Тургусун - Заводинка. Профилактические спуски лавин нацелены на разрушение зон их зарождения", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

Сейчас работники Серебрянской дистанции пути готовятся к контролируемому спуску лавин со склонов гор.

Самопроизвольный сход снежных масс является серьезной угрозой безопасности движения поездов. Лавины - опасное природное явление, которое создает риски для безопасного движения поездов. Поэтому мы готовимся проводить взрывы, спускать снежные массы с гор на перегоне Тургусун - Заводинка. Объем снега позволяет сейчас проводить такие спуски", - отметил начальник Серебрянской дистанции пути Фархат Белгибаев.

По данным мониторинга, который осуществляют специалисты дистанции пути, снега в этом году гораздо больше, чем в прошлом. В течение всей зимы ведутся наблюдения за состоянием снежного покрова на лавиноопасных участках. В разных слоях покрова проводятся измерения высоты, плотности, температуры.

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