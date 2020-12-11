В ВКО на видео сняли детеныша рыси

Усть-Каменогорск. 10 декабря. Kazakhstan Today - Очевидцы встретили детеныша рыси на дороге в Алтайские Альпы, передает Kazakhstan Today.

На видео заснято, как хищник убегает от людей в сторону леса.

Маленький такой. Домой забрать бы его. Хороший", - говорит за кадром автор видео.

Ранее сообщалось о переднеазиатском леопарде, попавшем в фотоловушку в Устюртском заповеднике. Также в ноябре снежный барс вновь попал на фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства