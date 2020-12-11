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В ВКО на видео сняли детеныша рыси

10.12.2020 10774
В ВКО на видео сняли детеныша рыси
Усть-Каменогорск. 10 декабря. Kazakhstan Today - Очевидцы встретили детеныша рыси на дороге в Алтайские Альпы, передает Kazakhstan Today. 
 
На видео заснято, как хищник убегает от людей в сторону леса.
 

Маленький такой. Домой забрать бы его. Хороший", - говорит за кадром автор видео.

 
Ранее сообщалось о переднеазиатском леопарде, попавшем в фотоловушку в Устюртском заповеднике. Также в ноябре снежный барс вновь попал на фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель".
 
 

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