Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Переднеазиатский леопард попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике, передает Kazakhstan Today.

На территории Устюртского государственного природного заповедника замечен переднеазиатский леопард. Пятнистый хищник попал в объектив фотоловушки. Предположительно, на территорию заповедника леопард проник из соседнего Туркменистана", - написал в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.





В Казахстане этот редкий гость, общая численность популяции которого насчитывает 870-1,3 тыс. особей, встречается только в этом заповеднике. Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны. pic.twitter.com/aTg6kZcGP3 — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) November 23, 2020

Он отметил, что в Казахстане мониторингом переднеазитского леопарда занимаются сотрудники Устюртского заповедника совместно с проектом "Инициатива по пустыням Центральной Азии". В настоящее время специалисты готовят биологическое обоснование по внесению леопарда в Красную книгу Казахстана.

В Казахстане это редкий гость, общая численность популяции которого насчитывает 870-1,3 тыс. особей, встречается только в этом заповеднике. Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны", - подчеркнул глава Минэкологии.

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