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Снежный барс вновь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын Эмель"

05.11.2020 7615
Снежный барс вновь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын Эмель"
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Снежный барс в ноябре вновь попал на фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель", передает Kazakhstan Today. 
 

Это уже второй снимок барса, снятый в данном природном парке. В сентябре этого года хищник уже попадал в объективы фотоловушек в парке и теперь есть основания говорить об обитании в нацпарке двух особей этих редчайших животных", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

 
Снежный барс относится к краснокнижным животным, численность которых стремительно сокращается. В Казахстане обитают 120-130 особей барса, а в мире их не более 7 тысяч. 
 
Несмотря на отсутствие официальных научных сведений, документально уже доказано, что снежный барс действительно обитает в национальном парке "Алтын Эмель".

 

В этот раз фотоловушка была установлена в другом горном ущелье, на площадке прямо возле скальной ниши - логова барса. На видео видно, как барс отдыхает, метит площадку и вновь отправляется в многодневный обход своего участка. С учетом того, что регистрация встреч барса в первом и во втором случаях находится во взаимоотдаленных местах, есть основания считать, что это две разные особи. Для подтверждения этого будет проведено детальное сравнение пятен на шкурах барсов, поскольку у каждого барса они индивидуальны", - отметили в пресс-службе. 

 
Получение видео и снимков стало возможным благодаря фотоловушкам, переданным в национальный парк Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане.
 
В связи с открытием снежного барса, а также для изучения других редких горных животных: тянь-шаньского бурого медведя, туркестанской рыси, тянь-шаньского горного барана - архара, каменной куницы, манула - национальным парком "Алтын Эмель" разрабатывается новая тема научно-исследовательских работ и научная программа по мониторингу состояния популяций горных животных нацпарка.
 

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