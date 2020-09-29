Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Фотоловушка впервые засняла снежного барка в нацпарке Алтын Эмель, передает Kazakhstan Today.

Хотел бы поделиться приятной новостью: впервые в нацпарке "Алтын Эмель" этой ночью замечен снежный барс. Животное попало в объектив фотоловушки. Также ирбис был замечен на территории Казахстана весной в Сайрам-Угамском нацпарке", - написал в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.





Появление ирбиса – это всегда событие и повод задуматься над тем, как сохранить этот редкий вид животных. pic.twitter.com/GXsU8bAWuT — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) September 28, 2020

Он отметил, что популяция находящегося под угрозой исчезновения ирбиса насчитывает во всем мире не более 4 тыс. особей. В Казахстане их обитает порядка 130. Для наблюдения за редкими животными на территории 13 охраняемых зон Казахстана установили 294 фотоловушки.

Появление ирбиса - это всегда событие и повод задуматься над тем, как сохранить этот редкий вид животных", - заключил глава Минэкологии.

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