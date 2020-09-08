В Военном суде прокомментировали смягчение приговора экс-главнокомандующему ВМС РК

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Военном суде Казахстана прокомментировали смягчение приговора экс-главнокомандующему ВМС РК Жандарбеку Жанзакову, передает Kazakhstan Today.

Напомним, вместо шести лет лишения свободы Жанзакову назначено ограничение свободы сроком на пять лет.

Пользователи социальных сетей в комментариях высказались о процессе, который приходил над экс-главнокомандующим ВМС Жанзаковым. Отдельные граждане выразили мнение, что вице-адмирала осудили несправедливо, а некоторые указали на мягкость приговора. Между тем, такие суждения ошибочны. В целях обеспечения общества достоверной информацией сообщаем, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона от 18 мая 2020 года Жанзаков осужден за злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, к 6 годам лишения свободы ", - говорится в сообщении суда.

В суде напомнили, что на время строительства собственного пирса в 2012-2016 годы военные корабли ВМС вынуждены были арендовать частные причалы для швартовки, на что государством выделялись деньги для проведения конкурса по государственным закупкам.

Жанзаков, будучи главнокомандующим Военно-морскими силами, без проведения конкурса заключил договор с ТОО "С." из одного источника. Хотя причалов, сдаваемых в аренду, у береговой линии моря было множество, при этом стоимость услуг были как выше, так и ниже, тем самым Жанзаков Ж.С. необоснованно отдал предпочтение ТОО "С." ("Сага Аташ". - Прим. агентства) и причинил государству материальный ущерб на сумму более 29 млн тенге. Указанные действия Жанзакова Ж.С. правильно квалифицированы как злоупотребление властью. При назначении наказания апелляционная инстанция учла, что органы следствия не смогли доказать наличие корыстного мотива в действиях осуждённого. Также по делу имелась совокупность смягчающих обстоятельств , таких как наличие несовершеннолетнего ребенка, снижение объема обвинения", - отметили в пресс-службе суда.

Кроме того, принято во внимание ходатайство Генерального штаба Министерства обороны о смягчении наказания ввиду длительного срока военной службы Жанзакова, а также его заслуг и вклад в строительство и развитие Военно-морских сил Казахстана, которые были признаны исключительными, в связи с чем апелляционной инстанцией лишение свободы заменено на ограничение свободы сроком на 5 лет.

Разъясняем, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех, нельзя искажать принятое судом решение, в том числе установленные судом обстоятельства и данную судом правовую оценку. Выражение несогласия с судебным актом должно производиться путём его обжалования в вышестоящую судебную инстанцию", - подчеркивается в сообщении суда.

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