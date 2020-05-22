Экс-главнокомандующего ВМС Жандарбека Жанзакова осудили на 6 лет

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Экс-главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Жандарбека Жанзакова приговорили к шести годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Жанзакова обвинили в нарушении закона "О госзакупках" в 2015-2016 годах. Судебное разбирательство продолжалось шесть месяцев, а следствие - почти девять, пишет Liter.kz

Прокуратура обвинила Жанзакова в том, что он должен был указывать расчеты за фактические дни стоянки кораблей и судов на пирсе в сутки. Вице-адмирал же арендовал пирс у компании "Сага Аташ" по договору с общей суммой расходов. По версии обвинителей, офицер причинил ущерб государству на сумму 42,5 млн тенге.

В суде Жанзаков, в свою очередь, рассказал, что лишь привел в соответствие договор 2015 года с предыдущими 2013-2014 годами. С компанией "Сага Аташ" он работал, потому что не было другой альтернативы. Другие поставщики Актау отказали Министерству обороны в предоставлении услуг по швартовке военных кораблей.

Также прокуратура просила конфисковать дом отца экс-главнокомандующего, аргументируя тем, что деньги ушли на его строительство. К слову, дом оценили в 62 млн тенге. Суд посчитал эту связь недоказанной. А представитель компании "Сага Аташ" отрицал факт передачи каких-либо денег Жанзакову или другим офицерам.

Помимо этого, в суде Жанзаков предоставил свою кредитную историю, начиная с 2009 (Именно в том году он стал главнокомандующим военно-морскими силами РК), аргументируя тем, что брал кредиты в банках не от хорошей жизни.

Адвокат Жанзакова Асель Токаева заявила, что с ней уже связались российские моряки. Совместно с казахстанскими коллегами они будут готовить обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Со мной связались многие моряки из Актау, в их числе и пять генералов запаса. Российские моряки, а их очень много, тоже поддержали нас. Обращение мы уже готовим, опубликуем на блоге Акорды", - сказала Асель Токаева.

Жандарбек Жанзаков родился 8 января 1966 года в Кустанайской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и Национальный университет обороны МО РК.

В ВМФ РК Жанзаков отслужил 36 лет, в том числе в должности главнокомандующего на протяжении 8,5 лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства