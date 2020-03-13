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В Жамбылской области акима сельского округа уличили в злоупотреблении полномочиями

12.03.2020, 19:58 7642
Тараз. 12 марта. Kazakhstan Today - Аким Дулатского сельского округа Шуского района Жамбылской области М. Алимкулов осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.
 

Алимкулов подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного перечисления оплаты за фактически не выполненные работы по объекту "Установка дворовых, детских и игровых площадок для волейбола и мини-футбола в селе Байдибек Шуского района" на сумму 1241 тыс. тенге", - сообщили в Антикоррупционной службой Жамбылской области.

 
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования причиненный ущерб был возмещен. Между тем Шуский районный суд приговорил Алимкулова к штрафу в сумме 500 МРП (1 млн 325 тыс. 500 тенге. - Прим. агентства). Кроме того, экс-аким пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 
 

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