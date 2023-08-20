В Жанаозене массажист во время сеанса сломал ногу ребенку с ДЦП

У медцентра, где произошел инцидент, не оказалось лицензии, а у специалистов отсутствовали сертификаты

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Жанаозен. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене непрофессиональный массажист во время сеанса массажа сломал ногу ребенку с ДЦП.





Выяснилось, что у медцентра, где произошел инцидент, нет лицензии, а у специалистов отсутствуют сертификаты", - сообщает " 31 канал" .





Отец пострадавшего 5-летнего мальчика говорит, что из-за безответственности специалистов нога сына стала короче на 2 сантиметра.





По его словам, он отвез ребенка в центр массажа на курс лечебной физкультуры. За один курс заплатил 125 тысяч тенге. По словам отца, сначала лечением занималась женщина-массажист, потом - ее муж.





На обеих ногах появились отеки. Мы сделали им предупреждение, сказали, что слишком сильно делают, они нам ответили: "Если хотите результат, хотите поставить ребенка на ноги, привозите его, все будет хорошо", - рассказывает мужчина.





Через полчаса после начала сеанса отцу позвонили и сообщили о переломе.





Я спросил, как это произошло, мне сказали, что с силой надавили и сломали", - рассказал отец пострадавшего мальчика.





С момента инцидента прошло полгода. Теперь массажист отрицает свою вину, а отец мальчика возмущен тем, что человек, который усугубил состояние сына, остается без наказания.





Департамент медико-фармацевтического контроля выяснил, что у центра нет лицензии, а у специалистов нет сертификата.





На двери в центр массажа также отсутствует именная табличка. На звонки в центре тоже никто не отвечает.





Выявили, что у двух сотрудников отсутствует медицинское образование и сертификаты специалиста. Эту жалобу признали обоснованной. Кроме того, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях наложили штрафы путем заполнения административных протоколов: за оказание услуг без разрешения по статье 464 и за отсутствие сертификата специалиста по статье 424", - заявила начальник департамента медико-фармацевтического контроля Мангистауской области Нурсулу Мухамбетиярова.





Она также сообщила, что результаты комиссии направили в департамент полиции.