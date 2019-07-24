В Жезказгане перейдут на подземные источники водоснабжения

фото: jezkazgan.gov.kz
В ходе совещания с руководителями отделов и управлений Жезказгана обсудили вопросы повышения уровня жизни горожан. Одним из наиболее важных для жезказганцев остаётся вопрос водоснабжения, сообщили в пресс-службе акима региона.
По информации акимата, в Жезказгане с 2017 года ведётся работа по реконструкции систем второй и третьей очереди, в этом году начнут ремонтировать сети первой очереди. Таким образом, более половины всех водопроводных систем в городе приведут в порядок, что уменьшит их общий износ с более чем 70% до 30%.
Тем не менее вопрос качества подаваемой в дома горожан воды остаётся открытым. Чтобы решить эту проблему, глава региона поручил начать переход на подземные источники водоснабжения.
Для того чтобы осуществить этот переход и запросить финансирование из республиканского бюджета, нам нужно построить резервуар и насосную станцию. Поручаю вплотную заняться этими вопросами, чтобы в ближайшие годы улучшить качество питьевой воды в городе", - сказал Ерлан Кошанов.
Аким области также отметил, что в городе активно ремонтируют дороги и систему теплоснабжения, строят арендное и кредитное жильё для социально уязвимых слоёв населения.
Кроме того, по словам главы региона, в Жезказгане удалось остановить отрицательное сальдо миграции.
Несмотря на это, необходимо проанализировать причины, по которым люди покидали город, и работать над ними. В первую очередь, я думаю, это вопрос рабочих мест и социальных гарантий", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
В свою очередь аким Жезказгана Кайрат Бегимов проинформировал, что в городе активно развивается малый и средний бизнес. Доля поступлений от предпринимателей в бюджет в общем объёме составляет более 37%. В городе реализуется 25 бизнес-проектов на общую сумму инвестиций свыше 13 млрд тенге, также одобрен запуск проекта по строительству нового завода корпорации "Казахмыс" и проект по созданию птицефабрики. В ближайшее время в Жезказгане заработают 10 супермаркетов сети "Улы дала", товары в которых будут продаваться по сниженным ценам.
Аким города также доложил о принятых мерах социальной поддержки.
В частности, в этом году в Жезказгане 8 человек получили микрокредиты на открытие собственного дела по программе "Енбек". Ещё 1140 безработных нашли постоянные места работы. 529 детей из многодетных семей получили право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. 1200 учеников получают в школах горячее питание бесплатно, в 17 школах открыли бесплатные группы продлённого дня.
Активные меры принимаются и в части благоустройства Жезказгана. В этом году планируют отремонтировать 15,6 километра внутригородских дорог и восемь дворов в жилых районах. Кроме того, в городе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ранее сообщалось, что в Жезказгане и Сатпаеве проводят масштабную реконструкцию больниц и поликлиник.
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