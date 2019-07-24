фото: jezkazgan.gov.kz

Жезказган. 22 июля. Kazakhstan Today - В Жезказгане перейдут на подземные источники водоснабжения. Такое поручение в ходе рабочей поездки в город дал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания с руководителями отделов и управлений Жезказгана обсудили вопросы повышения уровня жизни горожан. Одним из наиболее важных для жезказганцев остаётся вопрос водоснабжения, сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, в Жезказгане с 2017 года ведётся работа по реконструкции систем второй и третьей очереди, в этом году начнут ремонтировать сети первой очереди. Таким образом, более половины всех водопроводных систем в городе приведут в порядок, что уменьшит их общий износ с более чем 70% до 30%.

Тем не менее вопрос качества подаваемой в дома горожан воды остаётся открытым. Чтобы решить эту проблему, глава региона поручил начать переход на подземные источники водоснабжения.

Для того чтобы осуществить этот переход и запросить финансирование из республиканского бюджета, нам нужно построить резервуар и насосную станцию. Поручаю вплотную заняться этими вопросами, чтобы в ближайшие годы улучшить качество питьевой воды в городе", - сказал Ерлан Кошанов.

Аким области также отметил, что в городе активно ремонтируют дороги и систему теплоснабжения, строят арендное и кредитное жильё для социально уязвимых слоёв населения.

Кроме того, по словам главы региона, в Жезказгане удалось остановить отрицательное сальдо миграции.

Несмотря на это, необходимо проанализировать причины, по которым люди покидали город, и работать над ними. В первую очередь, я думаю, это вопрос рабочих мест и социальных гарантий", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

В свою очередь аким Жезказгана Кайрат Бегимов проинформировал, что в городе активно развивается малый и средний бизнес. Доля поступлений от предпринимателей в бюджет в общем объёме составляет более 37%. В городе реализуется 25 бизнес-проектов на общую сумму инвестиций свыше 13 млрд тенге, также одобрен запуск проекта по строительству нового завода корпорации "Казахмыс" и проект по созданию птицефабрики. В ближайшее время в Жезказгане заработают 10 супермаркетов сети "Улы дала", товары в которых будут продаваться по сниженным ценам.

Аким города также доложил о принятых мерах социальной поддержки.

В частности, в этом году в Жезказгане 8 человек получили микрокредиты на открытие собственного дела по программе "Енбек". Ещё 1140 безработных нашли постоянные места работы. 529 детей из многодетных семей получили право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. 1200 учеников получают в школах горячее питание бесплатно, в 17 школах открыли бесплатные группы продлённого дня.

Активные меры принимаются и в части благоустройства Жезказгана. В этом году планируют отремонтировать 15,6 километра внутригородских дорог и восемь дворов в жилых районах. Кроме того, в городе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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