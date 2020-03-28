Все трое заболевших коронавирусом в Жамбылской области прибыли из Кыргызстана

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения рассказали о третьем случае заболевания COVID-19 в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

27 марта в Жамбылской области выявлен третий случай коронавирусной инфекции . Заболевшая - жительница Кордайского района, 1996 года рождения, прибыла 24 марта из Кыргызской Республики. Согласно установленному алгоритму действий девушка была доставлена в карантинный стационар. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирусную инфекцию. Пациентка переведена в инфекционный стационар, её состояние удовлетворительное, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса не наблюдается. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом", - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, уже установлен и взят на карантин круг контактных лиц. Их анализы в работе.

С момента пересечения границы данная семья в количестве пяти человек была изолирована в карантинный стационар. Лабораторными анализами подтвердилось наличие вируса у одного человека, у других членов семьи результаты отрицательные. Заболевший переведён в инфекционный стационар, остальные граждане будут находиться в карантинном стационаре под медицинским наблюдением. Установлен круг контактировавших лиц, ведутся необходимые противоэпидемические мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, первый случай коронавируса в Жамбылской области был выявлен у пациента 1991 года рождения, который является жителем одного из сел Шуского района. 23 марта он на личном автотранспорте прибыл в Жамбылскую область из Кыргызской Республики.

Он был изолирован в карантинный стационар с проведением лабораторного обследования. Предварительные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Для достоверности заборы биоматериалов направлены в Алматы для дополнительного исследования. Состояние пациента удовлетворительное, самочувствие хорошее, симптомов коронавирусной инфекции не наблюдается. Кроме того, установлены 13 человек, которые находились с ним в близком контакте. Все они изолированы в карантинный стационар, их состояние также удовлетворительное.

Таким образов в Жамбылской области три человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

По последним данным, на утро 27 марта в мире зарегистрировано 534 506 (+59 419 за сутки) инфицированных, погибших - 24 187 (+2787) человек, выздоровевших - 119 951 (+9293) человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства