Высотность зданий в предгорных районах планируют ограничить в Алматы

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки. На севере, востоке страны - преимущественно в виде снега, ночью на юго-западе, днем на юге, юго-востоке республики - сильный снегопад и дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает Казгидромет.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах ожидается туман, днем на востоке области усиление ветра 15-20, с порывами до 25 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юге области - гроза, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, временами порывы до 23-28 метров в секунду.

Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере области и в горных районах порывы до 25 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью - гололед, ночью на севере, в центре, днем в центре, на юге области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается гололед, на западе, юге области - туман, днем на севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с низовой метелью, ночью и утром на востоке, юге области - туман.

На юге Карагандинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на юге ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере, востоке с низовой метелью.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью, на западе области - туман.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на западе, юге области - туман.

На юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед, на севере, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской областей ожидается туман.