В Алматы снесут незаконно построенный 12-этажный многоквартирный дом

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Постановлением Алматинского городского суда от 18 марта 2022 года удовлетворен иск управления градостроительного контроля, суд постановил: снести незаконно возводимый 12-этажный многоквартирный дом по адресу: микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судебные тяжбы с ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" продолжались с июня 2021 года.
Ранее на основании обращений граждан управлением градостроительного контроля проведена проверка. Выявлен ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, соответственно, были составлены административные протоколы", - сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на своей официальной странице в Instagram.
Далее в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта.
Решением суда от 09.12.2021 года в удовлетворении иска отказано. Управлением подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд, сегодня иск был удовлетворен", - написал замакима.
Он добавил, что в кейсе коллег из управления градостроительного контроля и управления городского планирования и урбанистики немало судебных разбирательств по ряду объектов незаконного строительства.
Ранее сообщалось, что жильцы домов в предгорье Алматы требуют остановить застройку.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.