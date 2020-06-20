Я не знаю более сильного духом человека, чем Нурсултан Абишевич - Ертысбаев

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев получает телеграммы с пожеланиями здоровья от лидеров разных стран, передает Kazakhstan Today.

Приходят телеграммы от лидеров других стран - например, Эрдогана, Путина, Мирзиёева. Желают здоровья простые граждане Казахстана из всех регионов. Я думаю, это не дежурные слова. Многие по-настоящему переживают за здоровье первого президента. Для одних - он образчик настоящего политика, который всегда подавал пример и выручал советом. Для других - человек, который сумел отстоять независимость родной страны, отвечал три десятилетия за её поступательное развитие", - написал известный государственный деятель Ермухамет Ертысбаев в Facebook .

По его словам, в своём пожелании здоровья Елбасы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что вся его жизнь - это преодоление.

Лучше и не скажешь: Назарбаеву действительно приходилось постоянно сталкиваться с очень серьёзными препятствиями на своём пути. Иной сломался бы, а он продолжал идти вперёд. Теперь коронавирус, но я не сомневаюсь, что и его Елбасы преодолеет. Бывали времена и похуже, откровенно говоря", - подчеркнул Ертысбаев.

Он отметил, что в условиях тотального кризиса многие казахстанцы чётко понимают, что им довелось жить в очень благополучную и спокойную эпоху Назарбаева, которую он обеспечил своими взвешенными решениями.

Важно, что он сумел передать власть Токаеву, которого назвал самым достойным преемником. Но и Токаев все трудности преодолеет, ведь он последовательный сторонник курса Елбасы, который не раз показал свою эффективность", - сказал государственный деятель.

Он отметил, что сейчас время тектонических сдвигов в мировой политике и экономике.

В Беларуси начинается политический кризис из-за выборов президента, в России - голосование за поправки в Конституцию, во всём мире - глобальный кризис, который обошелся экономикам в 10 трлн долларов. У меня иногда складывается впечатление, что Назарбаев и это предвидел, когда объявил о своём желании покинуть пост президента и передать власть новому поколению политиков. Я не знаю более сильного духом человека, чем Нурсултан Абишевич. Уверен, он уже строит планы - что будет делать после выздоровления, столько ведь всего пришлось отложить. И я желаю здоровья Елбасы. Пусть поправляется поскорее, скоро юбилей праздновать", - резюмировал Ертысбаев.





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