За антиконкурентный сговор решением ЕЭК оштрафованы российская и казахстанская компании

Москва. 18 сентября. Kazakhstan Today - Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) впервые выявлен факт антиконкурентного соглашения между участниками трансграничного рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

В начале 2018 года Министерство национальной экономики Республики Казахстан обратилось в Комиссию с заявлением о возможных признаках нарушения компанией "Дельрус" правил конкуренции на трансграничном рынке. В ходе расследования, проведенного департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, выяснилось, что, используя доминирующее положение на рынке технического обслуживания медтехники, компании "Дельрус" и "Дельрус РК" договорились о фактическом разделе рынка по географическому признаку", - говорится в информации, предоставленной блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

ЕЭК удалось установить, что заявитель - компания "Scuderia" (Скудерия) - намеревалась приобрести услуги по калибровке ультразвуковых датчиков аппарата Фиброскан у российской компании "Дельрус". Однако получила необоснованный отказ и предложение обратиться в казахстанскую компанию "Дельрус РК", где такая услуга обходится в 2,5 раза дороже.

Коллегия ЕЭК установила наличие между этими компаниями антиконкурентного соглашения. В частности, о его реализации свидетельствует отказ российской "Дельрус" казахстанскому потребителю в услуге калибровки в пользу компании-конкурента из Нур-Султана, при наличии возможности самому оказать таковую. При этом конкуренты знали о деятельности друг друга, вели переписку и перенаправляли покупателей к поставщику услуги в соответствии с географическим принципом территорий обслуживания.

На основании решения коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения установлен штраф в размере порядка 500 тыс. рублей. Также штрафы назначены генеральному директору ЗАО "Дельрус" и генеральному директору ТОО "Дельрус РК", - отмечается в сообщении.

В ЕЭК считают, что решение коллегии ЕЭК положительно повлияет на эффективность государственных расходов на здравоохранение и доступность медпомощи для граждан стран-членов ЕАЭС, поскольку аппараты Фиброскан закупаются государственными и муниципальными лечебными учреждениями и используются в программах медицинской помощи (ОМС в России).

Согласно справке ЕЭК, Фиброскан является уникальным аппаратом, произведенным французской компанией "Echosens" (Эхосенс) для измерения эластичности печени и позволяет оценить степень ее фиброза по стадиям. Данные, полученные при помощи этого аппарата, влияют не только на процесс лечения, но и на здоровье человека в целом.

В странах Союза (в Республике Беларусь аппарат не используется) аппарат закупается больницами (клиниками) посредствам госзакупок. Также определяется выбор компании, которая будет оказывать его техобслуживание.

Напомним, в мае в ЕАЭС создан Совет по промышленной политике , который призван обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, отвечающих за выработку государственной политики в сфере промышленности.

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