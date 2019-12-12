Усть-Каменогорск. 11 декабря. Kazakhstan Today - За избиение ребенка в детском саду Усть-Каменогорска воспитателя приговорили к трем суткам ареста, передает Kazakhstan Today.

Жестче наказывать за жестокое обращение с детьми требуют устькаменогорцы. Родители малыша, избитого воспитателем детского сада, шокированы приговором суда. Женщине дали всего трое суток ареста, притом что мальчика лечили больше двух месяцев, сообщил телеканал " Астана ".

Маленький Глеб не сходит с рук мамы и бабушки. Раньше общительный и веселый малыш теперь боится посторонних. Больше двух месяцев лечения позади, но нужна психологическая реабилитация, говорят родители.

Кровоподтеки на лице, повреждена спинка носа, отек носовых проходов. Эти травмы ребенку нанесла воспитатель детского сада. Суд признал ее вину, но приговор шокировал родителей. За избиение мальчика педагогу дали всего трое суток ареста.

Нам сказали, что в нашем деле только административное наказание, хотя ребёнок и не дышал. Я сама ходила обращалась к начальнику судмедэкспертизу, но мне сказал, что человек, который придёт с одним синяком или несколькими - формулировка легкое телесное повреждение", - говорит бабушка Глеба Александра Шемалина.

Я считаю, нужно вообще пересмотреть закон. Почему есть статья уголовная о жестоком обращении с животными. Почему нет статьи о жестоком обращении с детьми? Такой нет статьи", - подчеркнула мама мальчика Анастасия Отто.

Воспитателю детского сада суд не запретил трудиться в детских учреждениях. Раскаяние на процессе и хорошая характеристика с места работы стали весомым аргументом для Фемиды.

Также то, что гражданка не привлекалась к административной ответственности, положительно характеризовалась, применил меру о взыскании в виде ареста на трое суток. Родители, может, и не довольны, но своё недовольство они не выразили законным способом, не оспорили его. Оно вступило в законную силу и на сегодняшний день оно уже исполнено", - сказал судья Восточно-Казахстанского областного суда Елдос Жумаксанов.

Однако родители Глеба намерены вновь подать иск. Они уверены: воспитателю, хоть раз поднявшему руку на беззащитного ребенка, не место в детском учреждении.

Мы просто ждём теперь решение суда, подаем иск на моральный и материальный", - отметила Шемалина.

Как указывает телеканал, родители мальчика намерены идти до конца. Кроме искового заявления, они написали обращение к акиму области и уполномоченному по правам человека.

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