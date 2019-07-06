Замначальника отдела полиции в Карагандинской области приговорен к штрафу в 15 млн тенге

Караганда. 5 июля. Kazakhstan Today - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Карагандинской области окончено досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции поселка имени Г. Мустафина Бухаржырауского района Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства, Мусабеков Ж. получил от Амирбековой А. взятку в сумме 300 тыс. тенге за прекращение в отношении нее уголовного дела.

3 июля приговором Октябрьского районного суда Мусабеков Ж. приговорен к штрафу в размере 15 млн тенге. Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - уточнили в пресс-службе.





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