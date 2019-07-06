В Карагандинской области чиновник оштрафован на 9 млн тенге

Караганда. 5 июля. Kazakhstan Today - Руководитель государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Бухаржырауского района" в Карагандинской области оштрафован на 9 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Бухаржырауского района" Н. Абдильдина. Абдильдин получил взятку от представителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств, выделенных на зимнее содержание автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

25 июня приговором Бухаржырауского районного суда Абдильдин осужден к штрафу в размере 9 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Судом установлен срок для уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы", - отметили в ведомстве.

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