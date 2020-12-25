Зарплаты казахстанских педагогов повысят на 25% с нового года

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В рамках поручения президента Республики Казахстан с 1 января 2021 года заработная плата педагогов увеличится еще на 25%, передает Kazakhstan Today.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК сообщил, что с января 2021 года будет повышена заработная плата всех педагогов еще на 25%.

Следует отметить, что когда говорим о повышении заработных плат педагогов, мы имеем в виду не только учителей школ. Здесь мы охватываем и педагогов детских садов, колледжей, системы дополнительного образования. Все наши коллеги охвачены мерами поддержки, и повышается их заработная плата", - пояснил министр

Аймагамбетов отметил, что для педагогов также предусмотрены доплаты.

В зависимости от категории у нас учитель может получить от 30% до 50% от своего оклада", - уточнил он.

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