Здания школ в СКО выставляют на торги из-за отсутствия учеников

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Несмотря на государственные меры, проблемы миграции в регионах остаются не до конца решёнными. Этот вопрос подняла депутат сената парламента РК Айгуль Капбарова в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.
По словам сенатора, в 2018-2019 годы и за девять месяцев этого года в СКО с юга переселились 5123 человека. Напротив, из региона переехали около 10 тысяч человек.
В этой области за 20 лет закрыто около 300 школ, количество учащихся начальной и средней школы уменьшилось на 8 тысяч. Школьные здания выставлены на аукцион и продаются", - рассказала Капбарова.
За последние пять лет, по ее информации, из Казахстана переехали 189 765 человек, а прибыли 70 933 этнических казаха. Разница составляет 118 832 человека.
Беспокоит тот факт, что 43,8% выезжающих на постоянное место жительства за пределы Казахстана составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет", - подчеркнула парламентарий.
Для сохранения территориальной целостности страны депутат предлагает продолжить миграционный процесс в направлении юг - север.
Также сенатор подчеркнула, что государственную программу по переселению необходимо преобразовать, "так как люди не желают переезжать на север из-за плохого качества домов и непредоставления обещанных социальных благ".
В качестве инициативы депутат предложила следующие меры для улучшения программы по переселению:
- разработать специальную государственную или региональную программу переселения населения;
- проработать конкретные механизмы предоставления жилья для переселенцев, предоставить земельные участки без бюрократических барьеров и льготные кредиты на индивидуальное жилищное строительство;
- создать специальный центр адаптации на уровне местных исполнительных органов;
- внедрить единую автоматизированную информационную систему данных о переселенцах по принципу одного окна.
Таким образом, депутат делает акцент на том, что, поддерживая стабильный и эффективный баланс труда во внутреннем миграционном процессе, возможно снизить количество внешней миграции.
Между тем за первое полугодие 2020 года Казахстан покинули около 11 тыс. граждан. При этом пандемия замедлила процессы эмиграции казахстанцев из страны.
Что касается образования, то 1,8 тыс. казахстанцев, эмигрировавших в первом полугодии 2020 года, имеют техническую специальность, 990 - экономическую, 539 - педагогическую, 313 - медицинскую, 213 - юридическую, 136 - архитектурно-строительную, 85 - сельскохозяйственную и более 2,1 тыс. - другие категории.
Среди казахстанцев, которые покинули страну, высшее образование имеют 3395 человек (40,5% от общего числа уехавших старше 15 лет), среднее профессиональное - 2828 (33,7%), общее среднее - 1494 (17,8%) и основное среднее - 663 (7,9%).
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