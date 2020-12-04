Здания школ в СКО выставляют на торги из-за отсутствия учеников

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Несмотря на государственные меры, проблемы миграции в регионах остаются не до конца решёнными. Этот вопрос подняла депутат сената парламента РК Айгуль Капбарова в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

По словам сенатора, в 2018-2019 годы и за девять месяцев этого года в СКО с юга переселились 5123 человека. Напротив, из региона переехали около 10 тысяч человек.

В этой области за 20 лет закрыто около 300 школ, количество учащихся начальной и средней школы уменьшилось на 8 тысяч. Школьные здания выставлены на аукцион и продаются", - рассказала Капбарова.

За последние пять лет, по ее информации, из Казахстана переехали 189 765 человек, а прибыли 70 933 этнических казаха. Разница составляет 118 832 человека.

Беспокоит тот факт, что 43,8% выезжающих на постоянное место жительства за пределы Казахстана составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет", - подчеркнула парламентарий.

Для сохранения территориальной целостности страны депутат предлагает продолжить миграционный процесс в направлении юг - север.

Также сенатор подчеркнула, что государственную программу по переселению необходимо преобразовать, "так как люди не желают переезжать на север из-за плохого качества домов и непредоставления обещанных социальных благ".

В качестве инициативы депутат предложила следующие меры для улучшения программы по переселению:

- разработать специальную государственную или региональную программу переселения населения;

- проработать конкретные механизмы предоставления жилья для переселенцев, предоставить земельные участки без бюрократических барьеров и льготные кредиты на индивидуальное жилищное строительство;

- создать специальный центр адаптации на уровне местных исполнительных органов;

- внедрить единую автоматизированную информационную систему данных о переселенцах по принципу одного окна.

Таким образом, депутат делает акцент на том, что, поддерживая стабильный и эффективный баланс труда во внутреннем миграционном процессе, возможно снизить количество внешней миграции.

Что касается образования, то 1,8 тыс. казахстанцев, эмигрировавших в первом полугодии 2020 года, имеют техническую специальность, 990 - экономическую, 539 - педагогическую, 313 - медицинскую, 213 - юридическую, 136 - архитектурно-строительную, 85 - сельскохозяйственную и более 2,1 тыс. - другие категории.

Среди казахстанцев, которые покинули страну, высшее образование имеют 3395 человек (40,5% от общего числа уехавших старше 15 лет), среднее профессиональное - 2828 (33,7%), общее среднее - 1494 (17,8%) и основное среднее - 663 (7,9%).

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