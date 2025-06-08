Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности
В городе проведут второй этап испытаний теплосетей
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 27 июня на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04.00 до 07.00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия.
График проведения испытаний теплосетей:
9 июня
Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.
С 9 по 20 июня
Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова.
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
10 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.
10 и 11 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка.
С 10 по 20 июня
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Райымбека - Куратова.
11 июня
Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.
Жетысуский район: микрорайон Кулагер - по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.
С 11 по 12 июня
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская.
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко.
Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
12 и 13 июня
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
13 июня
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі.
16 июня
Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.
16 и 27 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева - Тимирязева - Наурызбай батыра - Курмангазы - речка Есентай - Гоголя.
17 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова; Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.
18 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева, Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.
19 и 20 июня
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.
20 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
24 июня
Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой - северная сторона БАКа - речка Большая Алматинка - Сейфуллина.
Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.