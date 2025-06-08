Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности

В городе проведут второй этап испытаний теплосетей

Рассказать друзьям

Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 27 июня на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".





Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04.00 до 07.00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.





Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия.





График проведения испытаний теплосетей:





9 июня





Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.





С 9 по 20 июня





Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;





Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;





микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова.





Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.





10 июня





Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.





Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.





10 и 11 июня





Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка.





С 10 по 20 июня





Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Райымбека - Куратова.





11 июня





Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.





Жетысуский район: микрорайон Кулагер - по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.





С 11 по 12 июня





Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская.





Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко.





Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.





Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.





12 и 13 июня





Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.





13 июня





Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі.





16 июня





Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.





Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.





16 и 27 июня





Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.





Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева - Тимирязева - Наурызбай батыра - Курмангазы - речка Есентай - Гоголя.





17 июня





Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова; Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.





18 июня





Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева, Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.





19 и 20 июня





Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.





20 июня





Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.





24 июня





Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой - северная сторона БАКа - речка Большая Алматинка - Сейфуллина.





Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.





Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.