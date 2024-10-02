01.10.2024, 18:56 34226
Жителей и общественность Алматы возмутил захват земли общего пользования
Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и общественность Алматы возмутил захват "зеленой зоны" - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева, сообщает Экологическое общество Алматы.
Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
Экологическое общество присоединяется к требованию алматинцев к акимату - немедленно демонтировать незаконное самовольно установленное ограждение "зеленой зоны". Мы также напоминаем, что застройщики и никто другой не имеют права ограждать земли общего пользования, земли, используемые для озеленения города.", - сообщили в ЭОА.
Напомним, ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы.
Ранее юрист, член ОО "Сенiм Адал", CEO "Каспийский экологический консорциум LTD", национальный докладчик по глобальным климатическим спорам Columbia Law School Ернар Сайлыбаев в ходе пресс-тура "Яблоневые сады Алматы - не все потеряно" озвучил несколько предложений по сохранению садов как уникального культурного ландшафта.
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01.10.2024, 15:37 39631
Суд вернул иск к правительству об оспаривании решения о введении единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Административный суд Астаны вернул иск к правительству Республики Казахстан в лице Министерства торговли и интеграции о признании незаконным решения о введении в стране единого часового пояса.
По информации суда, в своем иске казахстанец выдвинул требования признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", а также признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации.
Требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило", - сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, заключили в ведомстве, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил, в связи с чем иск был возращен.
Напомним, 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Депутат Лукбек Тумашинов обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения. Мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал, что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане. Депутаты партии Amanat пообещали, что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.
01.10.2024, 15:09 43091
Ушел из жизни Вячеслав Добрынин
Артисту было 78 лет
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Москва. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор, автор песен народный артист России Вячеслав Добрынин.
В конце сентября Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на инсульт, информирует РБК.
Вячеслав Добрынин известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли многие известные певцы. Он писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, Валентины Толкуновой, ВИА "Самоцветы", ВИА "Веселые ребята", для группы "Земляне" и для других.
01.10.2024, 12:31 48571
Опрос КТ: 84% респондентов считают, что Олимпиада-2024 стала провальной для Казахстана и результаты сборной могли быть лучше Эксклюзив КТ
Фото: НОК
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана, а результаты сборной страны могли быть гораздо лучше, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?"
37% участников опроса ответили: "Результаты могли быть гораздо лучше"; 47% выбрали ответ: "Считаю эту Олимпиаду провальной для Казахстана"; 5% считают, что сборная Казахстана показала блестящий результат и 11% ответили: "Мне все равно".
Напомним, по данным НОК, казахстанские спортсмены завоевали на играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.
Выступление казахстанских боксеров было признано провальным, из-за чего тренерский состав сборной был отстранен от работы.
01.10.2024, 10:33 52916
Железнодорожное сообщение Риддер - Новосибирск возобновят
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта РК достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ по возобновлению международного железнодорожного сообщения Риддер - Новосибирск.
Как сообщили в Минтранспорта РК, поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня.
Международный поезд № 407/408 Новосибирск - Риддер обслуживанием ОАО "РЖД" состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров.
Вышеуказаннный поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.
30.09.2024, 18:10 87211
В Китае открылась выставка Национального музея Казахстана
Выставка продлится до 12 февраля 2025 года
Фото: gov.kz
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Пекин. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В музее города Тяньцзинь Китайской Народной Республики состоялась торжественная церемония открытия международной выставки "Золотой человек и Великая степь", организованной Национальным музеем Казахстана, сообщает Министерство культуры и информации РК.
Выставка "Золотой человек и Великая степь" представляет 185 уникальных экспонатов из коллекции Национального музея РК. Экспозиция разделена на три тематических блока, каждый из которых посвящен различным аспектам развития материальной и духовной культуры казахского народа", - проинформировали в министерстве.
По информации ведомства, среди экспонатов представлены артефакты раннежелезного века, находки из средневековых городов Казахстана, расположенных вдоль Великого шелкового пути, а также традиционные ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства.
Выставка продлится до 12 февраля 2025 года, предоставляя жителям и гостям города Тяньцзинь уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере культуры и музейного дела.
30.09.2024, 16:41 92521
Более 40 суицидальных интернет-ресурсов выявлено в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев.
Спикер сообщил, что информация по 43 интернет-ресурсам с признаками суицидального характера направлена в Министерство культуры и информации для блокировки.
В последнее время в мессенджерах казахстанцев распространяется информация об опасных играх. Несмотря на то что подобные игры не содержат склонения к суициду, в них может быть риск романтизации бегства и неповиновения. Это негативно сказывается на психике детей и восприятии ими социальных норм и правил", - рассказал спикер.
Представитель МВД также перечислил возможные причины, способствовавшие совершению суицидов несовершеннолетними:
- чувство одиночества и отверженности;
- тяжелое материальное положение;
- конфликтные отношения с родителями и родственниками;
- конфликты на учебе;
- развод родителей;
- смерть близкого человека;
- страх наказания и другое.
Истинные причины суицидов становятся известны только по итогам расследования. В 14 случаях суицидов и их попыток несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. А в одном случае попытки суицида подросток находился в состоянии наркотического опьянения", - подчеркнул Алекешев.
Кроме того, обратил внимание спикер, основная масса суицидов и их попыток совершена подростками в возрасте от 15 до 17 лет, то есть в переходном возрасте.
Мы еще раз призываем вас внимательно следить за поведением и эмоциональным состоянием ваших детей. Поддерживайте открытый диалог с ними, интересуйтесь их увлечениями. Уделяйте им время, чтобы они чувствовали вашу поддержку и понимание. Обратите внимание на изменения в их настроении, поведении или круге общения. Если вы заметили какие-либо настораживающие признаки, не откладывайте разговор. Иногда простое внимание и забота могут стать решающим фактором в сложной ситуации", - обратился спикер к родителям.
Также он отметил важность обсуждений с детьми безопасного поведение в интернете.
Объясните им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх. Научите их не стесняться обращаться за помощью, если они столкнутся с чем-то тревожным или пугающим", - заключил Алекешев.
Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
30.09.2024, 14:29 98316
Суицид и беременность после изнасилования: Закиева рассказала об ужасающих случаях обращения с детьми в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, рассказала о жутких случаях обращения с несовершеннолетними в регионе.
По словам детского омбудсмена, в сельской школе района Сарыагаш дети в ходе опроса сообщили в анкетах о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид. Также весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования. При этом Закиева обратила внимание, что ранее оба ученика в своих рисунках, которые собирали психологи, сигнализировали о том, что им плохо.
Однако должного внимания на это никто не обратил, с социальными работниками, опекой, ИДН не отработали. Эти слова, рисунки - это ведь крик о помощи, но их не услышали", - подчеркнула омбудсмен.
Кроме того, в сельской школе района Толеби четверо детей из одного класса писали, что их бьют, в том числе палкой, что они подвергаются жестокому обращению дома. Однако в уполномоченные органы психологи и администрация школы не сообщили, необходимую работу не провели.
В школе Сайрамского района девочка совершила попытку суицида, но никакой дальнейшей работы, включая привлечение служб здравоохранения и психиатров, не было.
В результате все эти проблемы прежде всего мы продемонстрировали руководителю открытого в августе центра психологической поддержки (…) По двум фактам полиция возбуждает дела. Также считаю, что департамент качества образования должен привлечь к ответственности руководство школ за несообщение и отсутствие реагирования", - заявила Закиева.
Также уполномоченный по правам детей негативно оценила работу комиссии по делам несовершеннолетних и привела следующие примеры.
В Туркестане ребенка с инвалидностью мама оставляла на рынке, заставляя просить милостыню. В городе Ленгере 10 детей живут в антисанитарных и опасных условиях. По словам соседей, мама злоупотребляла алкоголем. Органы опеки, патронажа не посещали эту семью, хотя там 4 малолетних детей. Дети живут без света и еды, в доме сыро. В Келесском районе девочка, родившая ребенка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность о ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в комиссию по делам несовершеннолетних", - привела ужасающие факты Динара Закиева.
Также она остановилась на вопросе уличных туалетов в детских образовательных учреждениях.
В Министерство просвещения область, стоит отметить, как и многие другие регионы, отчитывается о том, что в учреждениях не осталось ни одного надворного туалета. Реальная картина показывает, что практически в каждой школе и интернате дети пользуются только надворными туалетами, которые находятся в ужасном состоянии. Ключи от внутреннего туалета у директора, и, как сказали дети, пользоваться им можно только с его разрешения. Ясно, что данная проблема связана с водой, канализацией, но важно открыто показывать реальную картину и проблемы, из-за которых этот вопрос не решается", - добавила Закиева.
Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. В Астане девочки-подростки едва не довели сверстницу до суицида.
В Улытау опекунша несколько лет держала усыновленных детей в рабстве. Дети не посещали школу. В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж. Предположительно, девушка забеременела после изнасилования. В области Жетысу был задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка. По распространенной информации, задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
30.09.2024, 10:20 84531
В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте более 100 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 114 день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.
Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны - Алматы. В нем проживает 48 человек в возрасте 100 лет и старше.
На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 38 человек в возрасте 100 лет и старше.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау - 114 лет, Павлодарской области - 112 лет, Туркестанской области - 110 лет.
Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.
Главная цель его проведения - проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?