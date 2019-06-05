Жителей столицы предупредили о надвигающейся грозе и граде

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения еще в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Нур-Султане 5-6 июня временами ожидаются гроза, шквал, град, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Также сообщается, что 5 июня в Актюбинской области ожидается северный, северо-западный ветер, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Днем 5 июня в Туркестанской области также ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в период с 5 по 7 июня в Восточно-Казахстанской области, 6-7 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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