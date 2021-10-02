Жители Погрангородка в Алматы требуют прекратить строительство ЖК рядом с Центром акушерства и гинекологии

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - Жители Погрангородка в Алматы требуют прекратить строительство ЖК рядом с их домами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Застройщик не должен строить во вред гражданам. Такое строительство можно рассматривать как захват территории", - заявила на пресс-конференции депутат Ирина Смирнова.

Строительство началось в мае этого года. Застройщик - компания Enterprise Development Group.

По словам жильцов, застройщик использовал заезд Института акушерства и гинекологии для тяжёлой строительной техники, а также захватил часть внутридворового проезда Погрангородка.

По закону все граждане должны были ознакомиться с этими намерениями частного лица и подписать договор согласия. Этого не было сделано, общественные слушания не проведены. Поэтому такое строительство можно рассматривать как захват территории", - рассказала Смирнова.

В акимате сообщили, что на сегодняшний день строительные работы на территории приостановлены.

Как произвели отчуждение земельного участка Центра акушерства, гинекологии и перинатологии, если он на тот момент являлся государственным земплепользователем? По закону государственный землепользователь не имеет права производить отчуждение права землепользования. Эта норма имеет обязательный характер для всех. Таких случаев достаточно сегодня. Отчуждение земель КазГУ, участков Казахфильма и так далее. Это всё госземлепользователи", - сказал на пресс-конференции юрист Бакытжан Базарбек.

По его словам, вопросы о незаконности строительства будут заданы не только управлению градостроительного контроля, а также управлению городского планирования и урбанистики, департаменту по противодействию коррупции. Инициативная группа также намерена обратиться в прокуратуру.

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