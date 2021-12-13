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Жители Темиртау остались без воды из-за коммунальной аварии

12.12.2021, 10:23 448228
Жители Темиртау остались без воды из-за коммунальной аварии
КАРАГАНДА. 12 ДЕКАБРЯ - Из-за коммунальной аварии в Темиртау без водоснабжения остались жилые дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет "Литер", 12 декабря, рано утром, произошла авария на трубопроводе. Специалисты приступили к ликвидации аварии. Когда планируют завершить работы, пока неизвестно.
 

Вся техника и бригада приступают к аварийно-восстановительным работам. Дополнительную информацию будем сообщать позже. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства жителям Темиртау", - сообщили в компании "Аква Трейдинг".

 
Основным видом деятельности ТОО "Аква-Трейдинг" является добыча, распределение питьевой воды и водоотведение. Территориальный охват деятельности ТОО "Аква-Трейдинг" - западная часть Темиртау: Старый город, Соцгород и Правый берег.
 
ТОО "АКВА-Трейдинг" является единственным поставщиком питьевой воды в Западном районе города Темиртау и одним из поставщиков ТОО "Окжетпес", которое распределяет воду на остальную часть города.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области еще один жилой пункт, поселок Актас, может остаться без водоснабжения на зимнее время. Административно Актас относится к городу Сарани, но услуги водоснабжения поселку оказывает компания "Караганды су". Поэтому жители Актаса обратились в акимат Караганды с просьбой вмешаться в ситуацию.
 

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В Казахстане запустили поезда Тальго по двум новым маршрутам

13.12.2021, 14:24 22816
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда Тальго по двум новым маршрутам - Нур-Султан-Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы "Казахстан темир жолы", со станции Нур-Султана "Нурлы жол" в свой первый рейс отправился пассажирский поезд №603 "Нур-Султан-Нурлы жол - Аркалык".
 

Расстояние маршрута - 609 километров, общее время в пути поезда составит 12 часов 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и будет курсировать ежедневно. В каждом из них предусмотрены вагоны на 348 посадочных мест класса "Турист", 2 класса "Бизнес", 1 класса "Гранд", 1 класса "Гранд PMR" (для пассажиров с ограниченными возможностями), а также вагон-бар и вагон-ресторан", - уточнили в пресс-службе.

 
Второй пассажирский поезд №111, сформированный из вагонов Тальго, запустили по маршруту "Алматы-2 - Мангистау".
 

Общее время в пути составит 41 час 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и курсирует по четным датам. В каждом из них предусмотрены вагоны класса "Турист" на 324 посадочных мест, а также вагон-бар и вагон-ресторан", - проинформировали в КТЖ. 

 
Как напомнили в компании, по новому графику движения пассажирских поездов на 2021 - 2022 годы внутри Казахстана начали курсировать 118 пар поездов. В том числе 95 пар поездов относятся к АО "Пассажирские перевозки" (включая в том числе пригородные перевозки - 61), а также 23 пары поезда частных перевозчиков.
 
Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" во время предстоящих декабрьских праздников - Дня Независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.
 
Также напомним, что в связи с вводом с ноля часов 12 декабря 2021 года нормативного графика движения поездов на 2021 - 2022 годы внесены изменения по движению пассажирских поездов.
 

Майнеры добыли 90% Bitcoin, на майнинг остатка уйдет 119 лет

13.12.2021, 12:41 69418
Майнеры добыли 90% Bitcoin, на майнинг остатка уйдет 119 лет
Фото: tula360.ru
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В субботу майнеры добыли 90% эмиссии Bitcoin, размер которой в 21 млн был заложен на старте алгоритмом, придуманным и созданным Сатоши Накамото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оставшиеся 10% будут добываться майнерами на протяжении 119 лет. В теории, все эти годы цена цифрового актива должна увеличиваться как минимум в 30 раз выше текущей себестоимости майнинга. К этой цифре в $240 тысяч надо прибавить как минимум двойную рентабельность, а также столетнюю инфляцию", - пишет издание cryptor.net.

 
Аналитики предполагают, что в XXIII веке котировки Bitcoin можно будет увидеть на отметке $500 миллионов. 
 

Сложно предугадать, насколько изменятся технологии его добычи и энергоснабжения шахт. Пока же интерес к майнингу по-прежнему высок, на что указывают новые субботние исторические рекорды хешрейта", - отмечают они.

 
Майнеры добывали Bitcoin в высокой нормой прибыли, превышающей себестоимость в несколько раз. 
 

В третьем квартале 2021 года компании майнили BTC в среднем по $8000, судя по финансовым отчетам публичных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке", - отмечается в материале.


Напомним, китайская компания поставила в Казахстан две тысячи майнинговых установок. После запрета на майнинг в Китае компании активно начали перебираться в Казахстан. В связи с ростом числа майнеров в республике возник дефицит электроэнергии.   

Ранее в KEGOC признали, что майнинг является существенным фактором, влияющим на рост потребления электроэнергии. Если с 2011 по 2020 годы ее потребление увеличилось на 2%, сейчас только за год показатель вырос на 7%. Это связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК. В компании отметили, что если до октября Казахстан не импортировал электроэнергию, то в ноябре - декабре объем импорта, в том числе из РФ, может составить порядка 400 млн кВт-ч в месяц.    

Аномальный рост энергопотребления в Минэнерго связывают с деятельностью "серых" майнеров.    
 
В настоящее время на сайте агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?" Согласно промежуточным данным опроса, 71% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 17% ответили "пусть работают "белые" для пополнения государственного бюджета". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 5% отметили "мне все равно".
 

"Не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек". Российские журналисты высказались о глобальных изменениях в Алматы

13.12.2021, 11:32 87535
"Не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек". Российские журналисты высказались о глобальных изменениях в Алматы
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - В ноябре из Калининграда открыли прямое авиасообщение с Казахстаном. В числе первых пассажиров в Алматы отправился корреспондент российского издания "Клопс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Российский журналист рассказал о глобальных изменениях, произошедших в Алматы за последние годы, и сравнил южную столицу с российским Калининградом.
 
1. Убрали заборы
 

После развала СССР город переименовали в Алматы, но в России, где живут немало выходцев из бывшей советской республики, привыкли именовать его по старинке", - отметил журналист. 

 
Больше 20 лет назад Алма-Ата перестала быть столицей Казахстана. Здесь живут два миллиона человек. Несколько лет назад мегаполис пережил глобальные изменения. Их не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек - сейчас он зампред лидирующей политической партии страны. Консультировал власти всемирно известный специалист по городской среде Ян Гейл. 
 
Сегодня Алма-Ата - город, где нет заборов. Несколько лет назад там изменили подход к благоустройству, и теперь все улицы открыты. Чтобы пешеходы не выбегали под машины, власти стараются обустраивать "зебры" в многолюдных местах. На тротуарах вы не встретите дорожные знаки или столбы: путь свободен. 
 
2. Отказались от маршруток и добавили выделенные полосы
 
В Алма-Ате провели реформу общественного транспорта. Покупкой подвижного состава дело не ограничилось: из города полностью убрали маршрутки, 80% автобусов перевели на газомоторное топливо, а часть дорог попросту закрыли для личных автомобилей. Общественный транспорт меньше стоит в пробках. 
 
Власти решили, что автобусы и троллейбусы должны быть исключительно муниципальными. Они ходят по расписанию и не забиты под завязку. На самые загруженные направления пустили автобусы-"гармошки". Билет стоит около 12 рублей. 
 
Чтобы водители не выезжали на выделенные полосы, на каждом перекрестке стоят камеры. На остановках есть схемы: для удобства указаны только ближайшие маршруты. Сами павильоны очень похожи на калининградские, но в отличие от наших они чистые, на них не клеят объявления, а рядом не пристраиваются торговцы. За всем этим внимательно следят местные правоохранительные органы. 
 
Улицу Тимирязева - одну из центральных - отдали под общественный транспорт, сократив проезжую часть с шести полос до двух, а по центру дороги сделали выделенку для автобусов и троллейбусов. Там же разместили посадочные платформы и табло.
 
3. Раздельные велодорожки
 
Вдоль центральных улиц Алма-Аты обустроили велодорожки. Они двусторонние и отделены от тротуара. Здесь вряд ли можно столкнуться с теми, кто едет навстречу. Некоторые полосы пустили по проезжей части. Перед перекрестками есть шумовые полосы. Велосипед круглый год можно взять напрокат в муниципальном сервисе.
 
4. Платные парковки
 
В центре ввели систему платных парковок, стоимость невелика: всего 100 тенге (17 рублей) в час. Заплатить можно через банкомат или приложение на телефоне, в противном случае - штраф примерно 800 рублей. Следит за дисциплиной специальная машина - паркон. Желающих оставить авто в центре немало, а из-за небольшой стоимости парковок у водителей нет привычки заклеивать номера. 
 
5. Очень низкие бордюры
 
При реконструкции улиц делают бордюры вровень с тротуаром, чего никак не могут добиться в Калининграде. По российским нормативам высота бордюра не должна превышать 1,5 см. 
 
6. Разнообразные "зебры"
 
На перекрестках есть два вида пешеходных переходов: обозначенные похожими на калининградские бело-желтыми полосами или пунктиром. Первые используют на особо опасных участках и там, где нет светофоров.
 

Подобное разнообразие позволяет держать водителей в тонусе: автомобилисты пристальнее обращают внимание на "зебру", если она не везде одинаковая, картинка не приедается. В Москве, кстати, тоже по-разному наносят разметку", - комментирует калининградский автоэксперт Алексей Нестеров. 

 
7. Решились на электробусы и не убили троллейбусы
 
В Алма-Ате с 2019 года на некоторых направлениях запустили электробусы, но они не подвинули соседа: троллейбусы по-прежнему курсируют. Более того, весь подвижной состав обновили, купив китайские "рогатые" Neoplan'ы. 
 
Кстати, собирали электробусы в Казахстане, но до массового выпуска дело пока не дошло. В Калининграде такой транспорт не покупают, а троллейбусы потихоньку умирают: количество маршрутов сокращают, обновлять транспорт не планируется. 
 
8. Визуальная чистота
 
В центре действуют запреты на остановку и стоянку вне парковок. Дорожные знаки порой не ставят, а используют лишь разметку желтого цвета. Это позволяет визуально очистить город и открыть живописные виды на окружающие горы. В Калининграде три года назад пытались сократить "визуальный мусор", используя знаки меньшего размера, но дальше эксперимента дело не сдвинулось. 
 
9. Спрятали кондиционеры
 
На одной из центральных пешеходных улиц внешние блоки кондиционеров на фасадах зданий спрятали в короба. Не поленились сделать красиво - для украшения использовали национальный орнамент.
 
10. Транспортная карта - в подарок каждому туристу
 
Турист в Алме-Ате может рассчитывать на набор от центра Visit Almaty. Приезжий получит транспортную карту (аналог "Волны Балтики"), сим-карту, бумажную карту города, схему десяти пеших прогулок и информацию о том, чем занять себя в ближайшие 72 часа.
 

В Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений

13.12.2021, 10:20 112726
В Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений
Фото: sotreport.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В текущем году 35,8% всех коррупционных правонарушений пришлось на дачу взятки: 564 случая, минус 12% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В тройке самых распространенных коррупционных преступлений также оказались получение взятки (433 случая) и случаи коррупционного мошенничества (161 случай), сообщает Finprom.kz.
 
Всего за январь-ноябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,6 тыс. коррупционных уголовных правонарушений - на 33,5% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года подобных преступлений было зарегистрировано 2,4 тыс., плюс 5,5% за год.
 

В региональном разрезе больше всего подобных преступлений зарегистрировали в Алматы: 160 случаев - на 8,6% меньше, чем годом ранее. В тройку "лидирующих" регионов-"коррупционеров" также вошли столица (145 случаев, минус 28,2% за год) и Шымкент (128 случаев, минус 3%)", - рассказали аналитики.

 
Меньше всего коррупционных уголовных правонарушений было выявлено в Актюбинской области: 47 случаев - на 42% меньше, чем годом ранее.
 

С начала года в РК выявили 921 лицо, совершившее уголовное коррупционное правонарушение - на 11,3% меньше, чем годом ранее. Из них 352 человека были пойманы на даче взятки, 231 человек - на ее получении, 114 человек - на коррупционном мошенничестве, 84 человека - на злоупотреблении должностными полномочиями, 73 человека - на присвоении или растрате вверенного чужого имущества", - уточняет портал.

 
Всего в суд присяжных было передано 811 человек из 921. Большинство из них - сотрудники органов внутренних дел (159 человек), служащие акиматов и их структурных подразделений (143 человека), сотрудники Министерства финансов (34 человека), Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (20 человек), Министерства сельского хозяйства (15 человек).


 

В Нур-Султане учащиеся 0-4 классов первой смены перешли на дистанционку

13.12.2021, 08:24 181333
В Нур-Султане учащиеся 0-4 классов первой смены перешли на дистанционку
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане учащиеся 0-4 классов первой смены перешли на дистанционку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Управление образования города Нур-Султан сообщает, что 13 декабря 2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня температура воздуха в столице днем составит -13-15 градусов по Цельсию, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

13.12.2021, 08:20 176446
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (дождь, снег), в горных районах юга сильные, лишь на западе и севере РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, востоке, центре РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. 
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре, юге Кызылординской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской области ожидается низовая метель, на севере туман, ночью на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере и востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду с низовой метелью. 
 
На севере Актбюинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

В Казахстане собираются снизить пенсионный возраст для спасателей

12.12.2021, 17:19 426952
В Казахстане собираются снизить пенсионный возраст для спасателей
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - Снижение пенсионного возраста и выплату надбавок для спасателей РК прорабатывают в проекте нового закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил в ответе на депутатский запрос, отметив, что проект закона разрабатывает МЧС РК, и в документе прорабатываются следующие вопросы: жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты, а также выплата надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям; снижение пенсионного возраста спасателей путем возможного их перевода в категорию сотрудников органов гражданской защиты, которым присвоены специальные звания. Кроме того, обсуждается выплата сотрудникам органов гражданской защиты подъемных пособий при перемещении и продвижении по службе, связанными с переездом в другую местность, возмещение затрат за перевозку собственного имущества. 
 

Вопросы улучшения социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты рассматриваются исходя из возможностей доходной части бюджета, с учетом социально-экономической ситуации в стране и находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и правительства", - сообщил Мамин.

 
В депутатском запросе от 10 ноября члены фракции "Народной партии Казахстана" в мажилисе парламента РК обратились со следующими предложениями: статус сотрудников МЧС приравнять к статусу военнослужащих, обеспечить жилищные выплаты сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания; снизить предельный возраст пребывания спасателей органов гражданской защиты в спасательной службе; обеспечить выплату подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников ОГЗ по службе, связанными с переездом в другую местность, а также возмещение затрат за перевозку собственного имущества.
 
Депутаты также предложили обеспечить выплату сотрудникам ОГЗ (военнослужащим и сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания) надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям по аналогии с военнослужащими Национальной Гвардии и сотрудниками ОВД.
 

Зампремьера рассказал об увеличении пропускной способности автопереходов на границе с КНР

12.12.2021, 15:46 442180
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал о ситуации с пропуском автомобильных средств на казахстанско-китайской границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день китайской стороной по-прежнему продолжается ограничение приема транспорта на свою территорию. В этой связи через сухой порт перемещено 1600 единиц автотранспортных средств, а также по состоянию на 19 ноября 2021 года в системе электронной очереди (система внедрена с 9 сентября 2020 года) забронировано 10 043 единиц автотранспортных средств (физическое скопление транспорта в районе пункта пропуска отсутствует)", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, с китайской стороной проводятся переговоры на регулярной основе.
 

В ходе 13-го заседания подкомитета по транспортному сотрудничеству казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству (от 4 ноября 2021 года) и в ходе встречи по выработке механизма совместного предотвращения и контроля эпидемии в пунктах пропуска на казахстанско-китайской государственной границе (от 11 ноября 2021 года) достигнута договоренность об увеличении пропускной способности функционирующих автомобильных пунктов пропуска ("Хоргос" до 150 автотранспортных средств, "Алашанькоу" и "Бахты" до 80 автотранспортных средств)", - отметил зампремьера.

 
Кроме того, вопрос увеличения количества суточного пропуска автотранспортных средств через автомобильные пункты пропуска 24 ноября рассмотрен на заседании Комитета по сотрудничеству между РК и КНР.
 

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