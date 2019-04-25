Головкин и Роллс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес. 24 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) снова выступили перед журналистами. Их вторая пресс-конференция прошла в Лос-Анджелесе, передает Kazakhstan Today.

Головкин пообещал устроить 8 июня "потрясающее шоу", а также подчеркнул, что выбрал Роллса в соперники неслучайно, пишет Sports.kz

"Стив заслуживает этого места, этого боя. Думаю, он - единственный, кто сделал максимум для этого боя, поэтому он и получил этот бой", - сказал казахстанский боксер.

Роллс призвал не списывать его со счетов и заявил, что сделает всё, чтобы победить в тот вечер.

После пресс-конференции Головкин и Роллс провели традиционную церемонию дуэли взглядов. Их бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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