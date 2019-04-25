Головкин и Роллс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Головкин пообещал устроить 8 июня "потрясающее шоу", а также подчеркнул, что выбрал Роллса в соперники неслучайно, пишет Sports.kz.
"Стив заслуживает этого места, этого боя. Думаю, он - единственный, кто сделал максимум для этого боя, поэтому он и получил этот бой", - сказал казахстанский боксер.
Роллс призвал не списывать его со счетов и заявил, что сделает всё, чтобы победить в тот вечер.
После пресс-конференции Головкин и Роллс провели традиционную церемонию дуэли взглядов. Их бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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