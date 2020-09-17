Победители карагандинского онлайн-марафона получат медаль с изображением памятника Нуркену Абдирову

Караганда. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полным ходом идёт подготовка к осеннему марафону Qaragandy Marathon 2020, который состоится 10 октября, передает Kazakhstan Today.

Из-за карантинных ограничений соревнования пройдут в онлайн-режиме. Регистрация уже началась на сайте qaragandy-marathon.kz. Организаторы сохранили традиции и ввели новшества.

В этом году впервые появилась "семейная" дистанция. Родителям вместе с детьми предлагают пробежать 3 километра. Любители бега смогут выбрать дистанцию по своим возможностям: на 5 или 10 километров, полумарафон - 21 километр, 97,5 метра, марафон - 42 километра 195 метров.

Уникальной будет медаль марафона. Организаторы продолжили традицию отображать на наградах знаковые достопримечательности Караганды. В прошлом году в дизайне медали использовали фрагмент монумента "Шахтёрская слава". В этом году выбор пал на памятник Герою Советского Союза, лётчику Нуркену Абдирову - в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Размер медали - 70 на 65,3 миллиметра. На лицевой стороне отображён облик Нуркена Абдирова в лётной форме. На обороте - логотип генерального партнёра QARAGANDY MARATHON 2020.

В истории карагандинских полумарафонов Armanga jol и Kuzdik Jarty Marathon памятник Нуркену Абдирову является знаковым местом. Отсюда пролегал один из участков трассы соревнований 2018 и 2019 годов.

По словам организаторов Qaragandy Marathon 2020, масштаб обещает быть международным. Интерес к онлайн-забегу уже проявили иностранные легкоатлеты - они намерены дистанционно принять участие.

Бегунам необходимо установить на своём смартфоне любое мобильное приложение, фиксирующее результаты. После преодоления дистанции отправить организаторам скриншот бегового трекера.

О своём участии заявила 63-летняя бегунья из Темиртау Любовь Асанова. В её спортивной копилке множество наград международных и республиканских соревнований. Она мастер спорта СССР по велоспорту, почётный деятель спорта РК, член международной ассоциации сверхмарафонцев. В 2012 году удостоена звания "Посол мира".

Конечно, этот непростой год спутал все планы. Я занимаюсь бегом уже больше 40 лет. Стараюсь не пропускать ни один марафон в Казахстане. Участвую во всех сезонных забегах. В необычном формате пройдёт карагандинский осенний марафон. Конечно, буду участвовать. Дистанцию ещё не выбрала. Бегаю каждый день - всегда в форме", - сказала Любовь Асанова.

Соревнования пройдут в онлайн-режиме 10 октября с 06.00 до 22.00 - общее время для всех стран. Положение первенства, форма регистрации и все подробности размещены на сайте qaragandy-marathon.kz.

Напомним, с 2017 года в мае в Караганде проводится международный полумарафон Armanga jol. В 2019 году в сентябре состоялся осенний полумарафон - Kuzdik Jarty Marathon.

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