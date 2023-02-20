19.02.2023, 17:30 3491
Чемпионом мира по ММА стал боец из Актау
Расул Хатаев стал чемпионом мирового первенства
Фото: instagram/kazmma_official
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Белград. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский супертяжеловес, выступающий в весовой категории свыше 120,2 килограмма, Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА.
Как сообщает lada.kz, золото мирового первенства по смешанным единоборствам завоевал Расул Хатаев.
Чемпионат мира по ММА среди молодежи и взрослых проходил в столице Сербии Белграде с 11 по 17 февраля. Участниками стали более 600 файтеров.
В числе них были 33 члена национальной сборной по ММА, в состав которых вошли четыре мангистауских бойца - Тамирлан Халидолла, Нурбол Кулжабаев, Нурадил Кайырбергенулы и Расул Хатаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский боец впервые в истории ММА стал трехкратным чемпионом мира.
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20.02.2023, 09:59 576
Казахстанская теннисистка Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Сегодня, 20 февраля, Елена сыграет в одиночке с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.
Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии "Челленджер" в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.
В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.
Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.
Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро - 6:2, 2:6, 4:6.
Кроме того, как сообщили в федерации, в столице с 27 февраля по 12 марта 2023 года в Национальном теннисном центре "Beeline Arena" пройдут международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's" и "BeeTV 60 Women's" с общими призовым фондом $100 000.
Участие примут игроки из ТОП-300 мирового рейтинга. Среди них: японка Моюка Учиджима (120 WTA), победительница девяти турниров Большого шлема в парном разряде, француженка Кристина Младенович (150 WTA), россиянка Анастасия Захарова (166 WTA), румынка Ирина-Мария Бара (197 WTA), сербка Наталья Стефанович (221 WTA) и другие.
Честь Казахстана будут защищать: Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Жанель Рустемова и другие.
В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Астане будет третьей и четвертой категорий.
13.02.2023, 13:57 20731
Казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал победителем в общем зачете по шести этапам Кубка мира по шорт-треку, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками. В первую десятку вошел еще один казахстанец - Абзал Ажгалиев. Он набрал 228 очков и занял 8-е место", - говорится в информации.
Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).
Ранее казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане.
13.02.2023, 09:52 23061
Казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ
Серебряными призерами стали Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова
Фото: kazsports.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительный соревновательный день юниорского ЧМ по конькобежному спорту в немецком Инцеле копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова стали серебряными призерами в командном спринте.
Отметим, что это третья награда нашей сборной на этом ЧМ. Ранее серебро и бронзу завоевала Алина Дауранова на дистанциях 1000 и 500 метров соответственно.
Ранее сообщалось, что Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров.
13.02.2023, 08:38 24121
Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии по легкой атлетике
Фото: Instagram/drs_kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Сборная Казахстана завоевала 12 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). Чемпионами в беговых упражнениях стали Каролин Кипкируи - 3000 метров, Элина Михина - 400 метров, эстафета - мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов, Андрей Соколов, эстафета - женщины, 4х400 метров Элина - Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашова, 60 метров с барьерами - Давид Ефремов, прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая.
Серебряные медали завоевали Михаил Литвин - бег на 400 метров, Ольга Сафронова - бег на 60 метров, Кристина Овчинникова - прыжки в высоту.
Бронзовые медали у Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров, Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров и Елизавета Матвеева - прыжки в высоту.
Этот результат позволил сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете ЧА.
Лидером общекомандного зачета стала сборная Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).
Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).
Отметим, что за награды ЧА боролись более 500 атлетов из 30 стран Желтого континента.
12.02.2023, 15:32 28571
Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на ЧА по легкой атлетике
Фото: Instagram/qazathletics
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал почета.
Первое место у Надежды Дубовицкой, на втором - Кристина Овчинникова. У спортсменок одинаковые результаты - 1,89 м, но у Надежды было меньше попыток. Бронза досталась Елизавете Матвеевой, показавшей результат 1,84 м.
К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Напомним, в первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями. Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров. На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
11.02.2023, 15:38 32301
Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане
Фото: olympic.kz
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.
На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях был открыт в пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan.
Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.
Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек. Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" - отмечается в приветствии главы государства.
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны. Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов, рассказали в пресс-службе правительства.
Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.
06.02.2023, 08:37 47431
"Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги победил ЦСКА
Фото: www.cska-hockey.ru
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Москва. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против московского ЦСКА. "Барыс" победил ЦСКА в овертайме - 6:5. После этой победы "Барыс" с 59 очками после 62 матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место в Восточной конференции лиги, а российский занимал третье на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина, сообщает Sports.kz.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Грант-Шалапов, Савицкий - Борисевич - Михайлис; Ножье - Бекетаев, Рахманов - Сагадеев - Бракко; Грэм - Мищенко, Шевченко - Шестаков - Петухов; Данияр - Гайтамиров, Кайыржан - Шайхмедденов - Асетов.
Хозяевам удалось счет открыть, но затем Кирилл Савицкий его сравнял, однако на исходе первой части игры москвичи снова вышли вперед. Во втором периоде ситуация повторилась, на этот раз у гостей забрасывал Егор Петухов. На старте заключительной двадцатиминутки Антон Сагадеев оформил дубль, россияне сумели забросить пятую шайбу, и тут же Никита Михайлис отметился после четырех ассистов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы - 6:5.
13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.
06.02.2023, 08:17 47971
Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса
Во втором матче Александр Бублик уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса - 2023 сборная Казахстана сошлась в противостоянии с Чили.
Во втором матче игрового дня Александр Бублик из Казахстана уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили - 4:6, 6:3, 2:6, сообщает Sports.kz.
Это второй проигрыш на сегодня. В первой встрече дня казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом.
Напомним, вчера Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцами одержал Тимофей Скатов.
Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили - 1:3.
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