Казахстан будет представлен в четырех видах спорта в 11-й день Олимпиады

Фото: НОК РК

Милан. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх - 2026, - Во вторник, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх - 2026, сообщили в Минтуризма и спорта РК.









В 14.00 начнутся соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин). От Казахстана выступит Чингиз Ракпаров.





В 14.45 - квалификация во фристайл-акробатике у женщин. В соревнованиях примет участие Аяна Жолдас.





В 17.30 - квалификация во фристайл-акробатике у мужчин. Казахстан представят - Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов.





В 19.43 - женская сборная по конькобежному спорту примет участие в командных гонках. Участие примут: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.





В 22.45 начнутся соревнования в фигурном катании у женщин (короткая программа). Казахстан представляет Софья Самоделкина.





Напомним, вчера состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира.





Чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своем забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал. В свою очередь двукратный серебряный призер чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своем забеге и прошел дальше по времени.





Отметим, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвертые Олимпийские игры в карьере. Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.