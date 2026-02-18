17.02.2026, 10:47 13066
Казахстан будет представлен в четырех видах спорта в 11-й день Олимпиады
Милан. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх - 2026, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 начнутся соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин). От Казахстана выступит Чингиз Ракпаров.
В 14.45 - квалификация во фристайл-акробатике у женщин. В соревнованиях примет участие Аяна Жолдас.
В 17.30 - квалификация во фристайл-акробатике у мужчин. Казахстан представят - Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов.
В 19.43 - женская сборная по конькобежному спорту примет участие в командных гонках. Участие примут: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.
В 22.45 начнутся соревнования в фигурном катании у женщин (короткая программа). Казахстан представляет Софья Самоделкина.
Напомним, вчера состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира.
Чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своем забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал. В свою очередь двукратный серебряный призер чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своем забеге и прошел дальше по времени.
Отметим, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвертые Олимпийские игры в карьере. Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.
18.02.2026, 09:17 2536
Как выступили казахстанские спортсмены в 11-й день Олимпиады в Италии
Милан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля Казахстан был представлен на Олимпийских играх в двух видах спорта.
Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье. По итогам прыжков с трамплина (большой трамплин) он занял 35-е место. В лыжной гонке на 10 км спортсмен стартовал именно с этой позиции и с отставанием в 4 минуты 6 секунд от лидера. В результате Ракпаров финишировал 32-м, уступив победителю 7 минут 57 секунд, сообщили в НОК РК.
Норвежец Йенс Лурос Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом. Йоханнес Лампартер (Австрия) занял второе место, а тройку призеров замкнул финн Илкка Херола.
В короткой программе по женскому фигурному катанию выступила Софья Самоделкина. Фигуристка за свой прокат получила от судей 68,47 балла. Этот результат позволил ей занять промежуточное 12-е место.
Итоги короткой программы (29 участниц):
1. Ами Накаи (Япония) - 78.71
2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23
3. Алиса Лю (США) - 76.59
12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла
Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23.00 по времени Астаны, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.
Соревнования по фристайл-акробатике в связи с погодными условиями были перенесены на сегодня.
18 февраля Казахстан будет представлен в четырех видах спорта.
В 13.45 - квалификация лыжного командного спринта у женщин. От Казахстана выступят Дарья Ряжко и Надежда Степашкина.
В 14.00 начнутся соревнования в горнолыжном слаломе среди женщин. От Казахстана примет участие Александра Скороходова.
Также в 14.00 запланировано начало квалификации фристайл-акробатики у женщин, в которой выступит Аяна Жолдас.
В 14.15 - квалификация лыжного командного спринта среди мужчин. Казахстан представят Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.
В 00.15 пройдут четвертьфинальные забеги шорт-трекистов на дистанции 500 метров. В них выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
16.02.2026, 09:32 28781
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Италии
Милан. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы выступят в трех видах спорта 16 февраля на Олимпийских играх в Италии, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 Ростислав Хохлов примет участие в соревнованиях в горнолыжном спорте среди мужчин (слалом).
В 15.18 состоятся соревнования в шорт-треке, пройдут забеги на дистанции 500 метров у мужчин. От Казахстана выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
В 23.00 пройдут командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, в которых выступят Илья Мизерных и Данил Васильев.
Напомним, ранее лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
15.02.2026, 19:30 41696
Казахстан завоевал две золотые медали этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Богота. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Эдуард Ким завоевал две золотые медали этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Колумбии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен завоевал золото в произвольной программе. Он набрал 195.2476 балла", - говорится в сообщении.
Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана.
Ранее лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в топ-10 на Олимпийских играх в Италии.
15.02.2026, 12:10 48596
Олимпиада-2026: казахстанский конькобежец вошел в топ-10
Милан. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в топ-10 на Олимпийских играх в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Кошкин представил страну на дистанции 500 метров. Спортсмен финишировал с результатом 34.56 . Это позволило ему занять итоговое девятое место", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
15.02.2026, 11:49 49701
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, сегодня выступят:
- 14.00 (1 заезд), 17.30 (2 заезд), горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины), Александра Скороходова;
- 14.30, фристайл-могул, параллельный могул (мужчины), Павел Колмаков;
- 15.15, биатлон, гонка на дистанции 12,5 км (мужчины), Владислав Киреев;
- 21.03, конькобежный спорт, 500 метров (женщины), Кристина Силаева, Арина Ильященко.
Вчера в Италии в рамках зимних Олимпийских игр состоялись соревнования параллельно среди женщин. В команде Казахстана по фристайл-могулу в этом виде соревновательной программы выступили Анастасия Городко, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. Могулистка Анастасия Городко дошла до 1/4 финала Олимпийских игр-2026.
Также Женская команда Казахстана по лыжным гонкам приняла участие в эстафете 4 по 7,5 километра. На Олимпийских играх в Италии нашу страну в этой дисциплине представили Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко. Казахстанские лыжницы заняли 15-е место. Представитель сборной Казахстана по гоночному спорту Ростислав Хохлов принял участи в Олимпийских играх. По итогам соревнований Ростислав Хохлов с результатом 2:47.36 занял 51-е место.
Кроме того, казахстанские биатлонистки завершили выступление на Олимпиаде.
На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами сборные Казахстана представлены Милана Женева и Айша Ракишева.
Лучший результат в команде показала Женева - 88-е место с разногласиями промахами на огневых рубежах. Айша Ракишева финишировала 91-й, допустив пять промахов.
Также сообщается, что Казахстанские конькобежки не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр-2026. Команду Казахстана по этой дисциплине представляют Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко. Спортсменки стартовали в первой паре. Однако по ходу дистанции произошло падение и не удалось финишировать.
Однако, лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в десятку лучших олимпийских игр-2026 в Италии.
Кошкин Британская страна на расстоянии 500 метров. Спортсмен финишировал с результатом 34.56. Это преимущество ему принадлежит итоговое девятое место.
Помимо этого, завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина (большой трамплин). В финальном раунде приняли участие два представителя сборной Казахстана.
Илья Мизерных вошел в десятку лучших спортсменов Милая Заняв восьмое место - 281,6 очка. Данил Васильев финишировал 27-м, набрав 235,9.
14.02.2026, 11:21 65451
Олимпиада-2026: казахстанские спортсмены выступят в семи видах спорта
Милан. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии казахстанские спортсмены выступят в семи видах спорта, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, сегодня выступят:
- 14.00 (1 заезд), 17.30 (2 заезд), горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины), Ростислав Хохлов;
- 14.30, фристайл-могул, параллельный могул (женщины), Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова;
- 16.00, лыжные гонки, эстафета (женщины), Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко;
- 18.45, биатлон, спринт (женщины), Айша Ракишева, Милана Генева;
- 20.00, конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины);
- 21.00, конькобежный спорт, 500 метров (мужчины), Евгений Кошкин;
- 22.45, прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины), Илья Мизерных, Данил Васильев;
- 01.00, шорт-трек, 1000 метров (женщины, квалификация), Ольга Тихонова.
Ранее казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026. Также в Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по биатлону состоялся мужской спринт. В гонке приняли участие два представителя сборной Казахстана. Владислав Киреев финишировал 51-м, Асет Дюсенов показала результат 61-й.
Также представители мужской команды Казахстана по лыжным гонкам провели очередной старт зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Наиль Башмаков, Амиргали Муратбеков и Виталий Пухкало приняли участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 километров. Муратбеков стал 43-м, Пухкало - 57-м, Башмаков - 74-й.
14.02.2026, 11:05 66686
Казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026
Милан. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
После короткой программы Шайдоров шел пятым, показав 92.94 балла. В "произволке" казахстанец получил от судей 198.64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291.58. При этом он прыгнул пять четверных прыжков. Благодаря этому результату Шайдоров расположился на первой строчке, завоевав золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что Казахстан завоевал вторую золотую медаль в истории участия в зимних Олимпийских играх в качестве независимой страны. Впервые на первую ступень пьедестала поднялся лыжник Владимир Смирнов в 1994 году.
Страна отметилась на Олимпийских играх первой золотой медалью в фигурном катании. До этого лучшим результатом была бронзовая медаль, которую в 2014 году принес Денис Тен.
С завоеванием титула чемпиона зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, написал советник - пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании - это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе. Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена", - сообщил он.
Кроме того, глава государства принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом "Барыс" II степени, а также выразил благодарность тренерскому штабу, Федерации фигурного катания на коньках и руководству профильного министерства за проделанную работу.
Напомним, в прошлом году Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле.
13.02.2026, 09:27 76371
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В седьмой день Олимпийских игр казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта, сообщили в Министерстве туризма и спорта.
В 15.45 состоится гонка лыжников с раздельным стартом на дистанции 10 километров. От Казахстана выступят три спортсмена - Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков и Виталий Пухкало.
В 18.00 начнется спринт по биатлону на 10 километров, в котором примут участие Асет Дюсенов и Владислав Киреев.
Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00. Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026.
Напомним, вчера казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии. Наша спортсменка финишировала с результатом 7:04.81 и заняла десятое место, сообщили в НОК.
Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46.17. Спортсменка во второй раз выиграла ОИ. Ранее она была первой на дистанции 3000 метров. Второе место заняла Мерел Конейн (Нидерланды) - 6:46.27, а замкнула тройку лучших Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:46.34.
Также вчера на Олимпийских играх завершился первый финал соревнований по фристайл-могулу у мужчин. За выход в главный финал бился казахстанец Павел Колмаков. Для этого ему необходимо было попасть в топ-8. Колмаков в своей попытке получил от судей 75.70 балла. В итоге он занял 16-е место и не смог пройти дальше.
Отметим, что спортсмен также примет участие в параллельном могуле. Старт намечен на 15 февраля.
В женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем приняли участие казахстанские лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко.
Степашкина была на финише 63-й (26:42.6), Шалыгина - 71-й (27:19.9), Ряжко - 75-й (27:42.6), Мельник - 81-й (28:28.7).
Олимпийской чемпионкой стала Фрида Карлссон (Швеция) - 22:49.2. Ранее спортсменка также была первой в скиатлоне. Следом финишировала Эбба Андерссон (Швеция) - 23:35.8. Замкнула тройку лучших Джессика Диггинс (США) - 23:38.9.
В соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте Казахстан представила Александра Скороходова. Игры-2026 стали для нее первыми в карьере. Наша спортсменка показала результат 1:31.22 и в итоге заняла 25-е место.
Победу в соревнованиях одержала итальянка Федерика Бриньоне (1:23.41). Серебряную медаль завоевала француженка Роман Мирадоли (1:23.82), а бронза досталась австрийке Корнелии Хюттер (1:23.93).
Отметим, что также Александра Скороходова выступит в слаломе и гигантском слаломе.
