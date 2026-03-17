16.03.2026, 10:09 5051
Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры с двумя медалями
Фото: НОК РК
Милан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - XIV зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
Ербол Хамитов завоевал историческое золото. В соревнованиях по парабиатлону на дистанции 4,5 км (гонка преследования) казахстанский паралимпиец показал блестящий результат и завоевал золотую медаль.
Кроме того, в финале соревнований по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов также продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль.
Данный результат стал подтверждением высокого потенциала национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Достижения спортсмена стали итогом многолетней подготовки, системной поддержки государства, работы тренерского штаба и слаженной работы всей команды. В рамках подготовки к Паралимпийским играм с начала 2025 года для национальной команды было запланировано семь учебно-тренировочных сборов, из которых два прошли на территории Казахстана и пять - за рубежом. Для повышения эффективности тренировочного процесса на контрактной основе был приглашен тренер-консультант по пара лыжным гонкам и пара биатлону Роман Александрович Петушков. Кроме того, команда была полностью обеспечена необходимым спортивным оборудованием, включая винтовки для пара биатлона, а также тренировочную и гоночную экипировку", - отметили в Минспорта.
Напомним, Казахстан на XIV зимних Паралимпийских играх был представлен в двух видах спорта. В составе команды выступили семь спортсменов. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам приняли участие участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
новости по теме
13.03.2026, 17:02 22406
Ербол Хамитов завоевал золото на Паралимпиаде-2026
Фото: Sports.kz
Милан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На зимних Паралимпийских играх - 2026 в Италии казахстанец Ербол Хамитов стал победителем в финале спринтерской гонки преследования у парабиатлонистов, сообщает Sports.kz.
В финале спринтерской гонки преследования парабиатлонистов от Казахстана выступили три представителя: Ербол Хамитов, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Победу в состязании одержал Хамитов, проехавший трассу за 9:39.0 с одним промахом на огневых рубежах. Серебряным призером стал украинец Тарас Радь, третий - Лю Цзысю из Китая.
Ранее Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках.
10.03.2026, 17:56 38996
Казахстан завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр - 2026
Фото: olympic.kz
Рим. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках на Паралимпийских играх - 2026 в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец показал третий результат в спринте. Финишное время Хамитова - 2:29.9", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.
08.03.2026, 18:43 55836
Казахстанский гимнаст завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку
Фото: olympic.kz
Баку. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свою вторую серебряную награду казахстанец завоевал в упражнениях на перекладине. Карими в финале получил от судей 15.033 балла, что позволило занять ему второе место", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место.
07.03.2026, 11:12 65236
Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026
Фото: Минтуризма и спорта РК
Милан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
В ведомстве рассказали, что на данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.
7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по парабиатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Напомним, с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо прошли XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на Олимпиаде представляли 36 спортсменов, выступивших примерно в десяти видах спорта, включая лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл и фигурное катание. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую медаль. Награду стране принес фигурист Михаил Шайдоров, победивший в мужском одиночном катании. В итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла 19-е место.
02.03.2026, 09:48 91661
Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии
Фото: НОК РК
София. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщили в пресс-службе НОК РК.
Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).
Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
Напомним, сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями.
Как сообщалось ранее, в марте в Казахстане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге.
01.03.2026, 19:14 98491
Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями
Фото: НОК РК
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира в Инцелле (Германия) с шестью золотыми медалями, сообщает НОК РК.
Последнее золото мирового турнира стране принес Вадим Чебардаков. В заключительный день казахстанец победил в масс-старте. Спортсмен преодолел дистанцию за 5:29.87, набрав при этом 34 спринтерских очка.
Таким образом, сборная Казахстана завершила ЮЧМ с семью медалями. Кристина Шумекова стала первой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров и в малом многоборье. Также она записала в свой актив серебро на 3000 метров.
Женская сборная выиграла командный спринт. Страну в этой дисциплине представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова и Варвара Глухова.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира.
01.03.2026, 14:03 99271
Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту
Спортсменка завоевала три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.
Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.
25.02.2026, 15:15 117671
Первое олимпийское золото: Токаев наградил фигуриста Михаила Шайдорова
Фото: Фотор: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр фигуриста Михаила Шайдорова, сообщает Акорда.
Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего золото в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила - это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом - значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.
Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золото, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде - успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона. Касым-Жомарт Токаев также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова.
Президент заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта. Это является приоритетом государственной политики.
Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достық" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова. Орденом "Құрмет" были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Напомним, лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
