Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпиаде

Фото: Минтуризма и спорта РК, Сали Сабиров

Рассказать друзьям

Милан. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпийских играх - 2026.





Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00.





Как сообщалось ранее, в короткой программе Софья Самоделкина заняла 12-е место, получив от судей 68.47 балла. На первом месте Ами Накаи (Япония) - 78.71, на втором - Каори Сакамото (Япония) - 77.23, на третьем - Алиса Лю (США) - 76.59. Всего право выступить в произвольной программе получили 24 спортсменки.





Соревнования по фристайл-акробатике на Олимпийских играх, запланированные на 19 февраля, перенесены на 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НОК РК.





Напомним, вчера лидер мужской команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша выступил в финале. Спортсмен поборолся за 6-10 места на дистанции 500 метров. Никиша в решающем для себя забеге показал второй результат. В итоге он занял седьмое место.





В этом же виде программы казахстанец Абзал Ажгалиев дошел до четвертьфинала.





Первое место занял канадец Стивен Дюбуа. Вторым стал Мелле ван'Т Ваут. Бронзовую медаль завоевал Цена ван'Т Ваут.





Также прошли соревнования по фристайл-акробатике. Аяна Жолдас заняла 21-е место и не вышла в финал.





У лыжниц прошел командный спринт. От Казахстана выступили Дарья Ряжко и Надежда Степашкина. В квалификации команда заняла 17-е место и не смогла попасть в финал. В командном спринте у мужчин выступили Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Они заняли 27-е место и тоже не попали в финал.





В горнолыжном спорте в слаломе среди женщин выступила Александра Скороходова. Она не смогла финишировать в первом спуске и не была допущена ко второму.